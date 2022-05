S.S. Arezzo, settore giovanile: il report del fine settimana

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI | Arezzo – Forte dei Marmi 4-1

I giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario non falliscono l’appuntamento decisivo della stagione e grazie al rotondo successo sul Forte dei Marmi nell’ultimo incontro del triangolare finale conquistano l’accesso alla categoria elite’. Sul terreno delle ‘Caselle’ i baby amaranto impongono subito la propria legge e nel giro di dieci minuti vanno sul doppio vantaggio grazie ad un rigore trasformato da capitan Sussi ed una rete di Camerini. Gli ospiti provano una reazione dimezzando lo svantaggio ma ancora Sussi ristabilisce le distanze mandando le squadre al riposo sul 3 a 1. Nella ripresa ancora Camerini va in rete dando inizio alla festa finale.

UNDER 14 GIOVANISSIMI PROVINCIALI | Arezzo – Sangiovannese 4-1

Nella penultima giornata della seconda ed ultima fase del proprio campionato i giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi non falliscono il match-point a disposizione si aggiudicano la vittoria finale superando agevolmente nello scontro diretto la Sangiovannese. Amaranto avanti dopo 5 minuti grazie ad una rete di Aliaj con la Sangiovannese che trova il pari al 18′. L’Arezzo non si scompone e due minuti dopo Bernardini riporta i suoi in vantaggio. Nella ripresa ci pensano poi Fratini e Lanini su rigore ad arrotondare il punteggio per l’ottava vittoria consecutiva che significa vittoria del campionato..

UNDER 10 PULCINI I anno | 1^ Memorial Aldo Nardin

Grande soddisfazione per i Pulcini amaranto allenati dai mister Giovanni Franchi e Paolo Rubetti impegnati nel torneo ‘1^ Memorial Aldo Nardin’ organizzato dall’ASD Chiassa Calcio. Il torneo ha visto la vittoria finale della Lazio che si è imposta nella finale ai calci di rigore contro l’Inter. I piccoli amaranto hanno ben figurato cogliendo nel primo incontro un prestigioso successo sui pari età della Fiorentina per poi essere sconfitti dal Perugia nella seconda gara ma conquistando comunque l’accesso alla seconda fase dove nonostante le sconfitte con Empoli e Roma l’Arezzo ha conquistato un ottimo sesto posto davanti a formazioni del calibro di Fiorentina e Ternana.

Nell’ultimo fine settimana altri tornei hanno visto la partecipazioni di formazioni del Cavallino: a San Giovanni Valdarno successo per l’under 11 dei mister David Locci e Giovanni Franchi, mentre a Castiglion Fiorentino si impone l’under 9 dei mister Massimiliano Fini e Giosuè Cabitta.