Sabato 12 e domenica 13 novembre secondo weekend del Foiano Book Festival 2022

Sarà un weekend intenso quello che attende il pubblico del Foiano Book Festival.

Tra sabato 12 e domenica 13 novembre, infatti, saranno sette gli autori che si alterneranno nel palco della Sala Gervasi.

*Sabato 12 novembre* alle 16 *Gaja Cenciarelli*.

Specializzata in letteratura irlandese e dei paesi anglofoni e scritture femminili, caporedattrice di vibrisselibri, ha pubblicato racconti in antologie e riviste.

A Foiano presenterà il suo ultimo libro “Domani interrogo” timori e le speranze di una insegnate di inglese alle prese con la quinta superiore di uno scalcagnato istituto della periferia romana.

*Sabato 12 novembre* alle 17 *Rossana Campo*

Vive tra Roma e Parigi ed ha al suo attivo una decina di romanzi.

Il suo ultimo lavoro “Conversazioni amorose” è denso di Dialoghi coraggiosi, a volte sboccati, fatti di parole dette e parole trattenute. Insomma, dialoghi che hanno un inconfondibile sapore di verità.

*Sabato 12 novembre* alle 18 *MAKKOX*

pseudonimo di Marco Dambrosio. Fumettista, disegnatore, vignettista e autore televisivo italiano. Alla carriera di fumettista e scrittore, infatti, affianca quella di personaggio televisivo del programma Gazebo, di cui è anche autore, con Diego Bianchi, e di Propaganda Live.

*Sabato 12 novembre* alle 21 *Ezio Abbate e Claudio Fava*

che presenteranno la loro ultima fatica “Centoventisei”, storia di un vecchio killer in disarmo, una sospettosissima moglie al nono mese di gravidanza, un balordo che vuole farsi mafioso. Una storia che si snoda tutta in una notte palermitata attorno al furto di una centoventisei con sullo sfondo l’ombra densa e a tratti grottesca di Cosa Nostra e dei suoi progetti di morte. Un testo di fulminante efficacia in cui, senza mai citarla, si allude ai preparativi della strage di via D’Amelio del ’92.

*Domenica 13 novembre* alle 16 *Chiara Tagliaferri*.

Ha scritto per Mondadori, Storie di ragazze che tua madre non approverebbe nel 2019 e Morgana – L’uomo ricco sono io nel 2021, tratti dagli omonimi podcast distribuiti tramite le piattaforme Storielibere.fm e Spotify. E’ sposata con lo scrittore Nicola Lagioia nel 2022 è uscito il suo primo romanzo per Mondadori intitolato “Strega comanda colore” .

*Domenica 13 novembre* alle 17 *Federica Bosco*

Scrittrice e sceneggiatrice ha al suo attivo una ricca produzione di romanzi, è stata finalista al Premio Bancarella 2012 e il suo romanzo “Pazze di me” è diventato un film diretto da Fausto Brizzi.

A Foiano presenterà la sua ultima fatica “Dopo Narciso la primavera” (ed. Vallardi) un saggio rivolto a tutte (e tutti) coloro che sono state, o sono ancora, vittime di una relazione manipolatoria con un soggetto narcisista.

*Domenica 13 novembre* alle 18 *Teresa Ciabatti*.

Nel 2002 pubblica il suo primo romanzo “Adelmo, torna da me” dal è stato tratto il film del 2005 “L’estate del mio primo bacio”. Sarà protagonista con il suo ultimo libro “Sembrava Bellezza” incluso tra i dodici candidati al Premio Strega 2021.

Foiano Book Festival terza edizione

Il Foiano Book Festival è organizzato dal Comune di Foiano della Chiana con la direzione artistica di Anna Cherubini, il Patrocinio della Regione Toscana ed il sostegno della Banca Popolare di Cortona ed in collaborazione con le librerie Libri Parlanti di Castiglion del Lago, Libreria Nocentini di Cortona e la Cartolibreria La Piramide di Foiano della Chiana.

Cuore del festival saranno le spettacolari sale della Galleria Furio del Furia e della Carbonaia. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.