Sabato 16 aprile torna ad Arezzo il “No Paura Day”

Torna ad Arezzo il “No Paura Day”, quattordicesima edizione locale dell’iniziativa nata a Cesena alla fine del 2020 su impulso di alcuni cittadini che hanno proposto cicli di “conferenze a cielo aperto” alle quali partecipano medici, avvocati, giornalisti, economisti, studiosi, voci autorevoli e fuori dal coro per una controinformazione scientifica sull’emergenza Covid. Dopo pochi mesi gli incontri si sono diffusi in decine di città italiane.

Ad Arezzo l’appuntamento è previsto per sabato 16 aprile 2022 in piazza San Jacopo alle ore 17:00.

Interverranno Francesca Ceccatelli (avvocato), Tonina Michela Tanda (psicologa), Janpaul Mossink (medico), Pedro Morago (docente universitario).

“Vogliamo contrapporci alla faziosità e al terrorismo mediatico – spiegano gli organizzatori degli incontri – siamo liberi cittadini che cercano soluzioni per uscire dal vicolo cieco nel quale governo e Unione europea ci hanno segregati. Puntiamo all’abolizione completa del green pass, strumento discriminatorio e per nulla sanitario. Vogliamo cercare idee, testimonianze e proposte utili per tutelare i nostri diritti, per evitare obblighi vaccinali, confinamenti e repressione”.