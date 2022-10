Sabato l’Amen Scuola Basket Arezzo torna al Palasport Estra

Sabato 29 Ottobre alle ore 19 al Palasport Estra andrà in scena la sfida tra Amen Scuola Basket Arezzo e Sintecnica Basket Cecina. I tirrenici sono reduci dalla prima sconfitta in campionato ed arriveranno ad Arezzo con il chiaro intento di riprendere la corsa verso la vetta della classifica, Cecina infatti dopo la retrocessione dalla Serie B è stata affidata ad un coach esperto e vincente come Da Prato e nel roster può contare sul rientro a casa di Bruni, Fattori e Turini, quest’ultimo top scorer della squadra fino ad oggi con 16.5 punti a referto a partita.

Oltre alla qualità dei giocatori una panchina molto profonda è un’ulteriore arma a disposizione di Cecina, per l’Amen sarà un bel banco di prova per vedere se i miglioramenti visti sabato scorso a Livorno trovano conferma contro un avversario di prima fascia. Palla a due tra Amen SBA e Sintecnica Cecina Sabato 29 Ottobre alle ore 19, arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Panicucci di Ponsacco (PI) e Nocchi di Vicopisano (PI).

Entrano nel vivo anche i campionati giovanili della Scuola Basket Arezzo, Sabato alle 16 al Palasport Estra scenderanno in campo la Rosini Impianti Under 15 Silver contro Terranuova, mentre alla Tensostruttura Estra Junior due amichevoli per la Galvar Under 14 Silver contro Montevarchi e per le Esordienti Femminili Nova Verta contro Valdambra. Domenica mattina in campo altre due formazioni Minibasket Nova Verta, gli Aquilotti 2014 e gli Scoiattoli 2015 saranno impegnati in una mattinata di partite 3vs3 Sprint ospitati dalla Synergy Valdarno. Alle 10 esordio in campionato per gli Esordienti Maschili Nova Verta che ospiteranno Dukes Sansepolcro, mentre alle 11 al Palasport Estra turno casalingo per la Tecnoil Under 17 Silver A contro Valdisieve.

Nel pomeriggio sempre ad Arezzo amichevole per l’Under 13 di coach Roggi contro Grosseto. A chiudere gli impegni del vivaio amaranto le partite dell’Under 19 Gold Lunedi alle 20.30 al Palasport Estra contro la Fides Montevarchi, mentre Martedi 1 Novembre doppia sfida contro la Virtus Siena con l’Under 15 Femminile ad Arezzo alle 17, mentre la Rosini Impianti Under 17 Gold in trasferta alle 20.15.