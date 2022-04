San Giovanni Valdarno fra i comuni del progetto di Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze

La mostra “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità della pittura” sarà allestita nella città natale di Masaccio nelle sedi del Museo delle Terre Nuove e del Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie dal 17 settembre 2022 al 15 gennaio 2023.

“Per il Comune di San Giovanni Valdarno – ha dichiarato il sindaco Valentina Vadi – è un onore ed un orgoglio far parte di Terre degli Uffizi; finalmente, dopo venti anni, riusciamo a riportare Masaccio nella sua terra natale (dopo l’ultima grande mostra a lui dedicata nel 2001, in occasione dei 600 anni dalla nascita, ‘Masaccio e l’origine del Rinascimento’) grazie a un’esposizione organizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e sostenuta da sponsor importanti come Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

La mostra ‘Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità della pittura’, che si svolgerà a San Giovanni nelle sedi del Museo delle Terre Nuove e del Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie dal 17 settembre 2022 al 15 gennaio 2023, come noi ci auguriamo, richiamerà visitatori e turisti costituendo uno strumento di valorizzazione e promozione importante per il nostro Comune e per l’intero Valdarno, oltre che un’occasione per gli operatori economici del territorio. Per queste ragioni, ringrazio nuovamente Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e le Gallerie degli Uffizi per aver accolto il progetto del Comune di San Giovanni Valdarno nel prestigioso circuito Terre degli Uffizi”.

Sono otto le mostre che si terranno, nel corso del 2022, all’interno della seconda edizione di Terre degli Uffizi, progetto per la valorizzazione del patrimonio artistico della Toscana promosso da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. Un nuovo programma espositivo che promuove il legame del territorio con le sue ricchezze artistiche. È stato presentato ieri mattina da Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze, da Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi e i sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto fra cui anche San Giovanni Valdarno. L’obiettivo del progetto è quello di decentrare i flussi dei visitatori e incrementare il turismo di vicinanza, grazie alla collaborazione con i musei periferici già presenti sul territorio e con i Comuni.

A San Giovanni Valdarno, città natale di Masaccio che a Castel San Giovanni nacque il 21 dicembre del 1401, sarà allestita la mostra “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità della pittura” nelle sedi del Museo delle Terre Nuove e del Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie dal 17 settembre 2022 al 15 gennaio 2023.

La mostra sarà dedicata alle novità offerte dai due grandi pittori rinascimentali alla storia dell’arte, con una rosa di dipinti legati all’iconografia della Madonna con il Bambino.

Il progetto Terre degli Uffizi è realizzato grazie anche alla collaborazione con Unicoop Firenze. Per tutte le informazioni sulle mostre è possibile consultare il sito https://www.uffizi.it/eventi/terre-uffizi-mostre. Sono inoltre disponibili all’interno alcuni video documentari che raccontano le mostre della prima edizione.