San Giovanni Valdarno: la Bruschi Bk Team ai nastri di partenza

Si apre il sipario sulla Bruschi Bk team versione 2022-2023. E’ stata presentata questa mattina nell’aula magna del Centro di Geotecnologie, la squadra di basket femminile di San Giovanni Valdarno che quest’anno disputerà il campionato di serie A1. Determinazione, consapevolezza, entusiasmo per sognare ancora e continuare a volare. Lo scorso anno infatti le ragazze hanno conquistato la massima serie al termine di una stagione incredibile: 23 vittorie in 26 gare in campionato e la conferma nel percorso pulito dei playoff.



In questo 2022 – 2023 la squadra è quasi completamente rinnovata con giocatrici provenienti da tutta Italia ma anche da Stati Uniti, Ungheria, Francia e Australia. Obiettivo? Restare in A1.

“Lo scorso campionato la Bruschi BK Team ha fatto sognare tutta la nostra città regalandoci una straordinaria promozione in A1, la massima serie di basket femminile – ha dichiarato Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno – Avere una squadra che disputa il campionato nella categoria più alta è motivo di grande orgoglio e sono felice di presentare la squadra, poter conoscere le ragazze e far loro capire che quando loro scendono in campo, tutta la comunità è al loro fianco, a lottare su ogni palla insieme a loro.

Ringrazio la società, la Polisportiva Alberto Galli, i dirigenti, l’allenatore e lo staff tecnico per l’impegno profuso. Mi auguro che, nel corso del campionato, le ragazze possano dimostrare le qualità che hanno, portando il nome di San Giovanni Valdarno in tutta Italia – ha concluso il sindaco”.

Alla conferenza di presentazione erano presenti il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, l’assessore allo sport Nadia Garuglieri, il vice presidente della Polisportiva Galli Luca Livi, il capo allenatore Alberto Matassini, il primo assistente Andrea Franchini, il secondo assistente Andrea Dolfi, il preparatore atletico Luca Caponi e la squadra di basket al completo. Il team, per la stagione 2022-2023 sarà composto da Emilia Bove (capitano), Maria Lazzaro, Alice Milani, Licia Schienbacher, Lucia Missanelli, Elisabetta Tassinari, Alexis Whitted Payton, Madeleine Claire Garrick, Awa Geanne Trasi, Sara Varga e Matea Atanasovska.

“C’è stato un impegno notevole della società per mettere insieme una rosa in grado di affrontare questo campionato”, ha sottolineato il vice presidente Luca Livi. “Sappiamo che sarà un anno difficile ma siamo fiduciosi. L’obiettivo è la salvezza. Sabato iniziamo subito affrontando il Ragusa, una delle big di questa stagione. Ma, come si dice ‘la partita inizia sempre dalle 0 a 0’. Un in bocca al lupo a queste ragazze e tutto lo staff”.

“Esattamente un anno fa – aggiunge l’allenatore Alberto Matassini – ci presentavamo come la squadra da battere, avevamo una missione ambiziosa e l’abbiamo raggiunta. Adesso siamo esattamente dove volevamo essere e il nostro intento è quello di rimanerci. Siamo altrettanto consapevoli delle difficoltà del nuovo percorso: occorrerà un lavoro non soltanto fisico e tecnico ma anche mentale. Il fatto però di avere davanti una stagione complicata non vuol dire che non avremo soddisfazioni. E’ uno stimolo per tirar fuori tutta la nostra determinazione”.

Al termine della prestazione la società e la squadra hanno voluto donare al sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, ex giocatrice di basket, la maglia numero 10 della Bruschi Bk team.