San Giovanni Valdarno: sbocciano i balconi di tutta la città

di Laura Privileggi

Al via la seconda edizione dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco e dall’associazione Residenti in centro storico, in collaborazione con il Fotoclub Il Palazzaccio e il patrocinio del Comune, per abbellire strade e vicoli della città decorando finestre e balconi con composizioni floreali. Quest’anno, grazie alla partecipazione dei rappresentanti dei quartieri, l’iniziativa riguarderà l’intera città.

Nella stagione in cui esplode la natura, giardini e alberi si vestono di nuovi colori, l’associazione Pro Loco e l’associazione Residenti in centro storico, in collaborazione con il Fotoclub Il Palazzaccio e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, hanno organizzato la seconda edizione dell’originale concorso che lo scorso anno ha ottenuto grande successo. Obiettivo quello di abbellire strade e vicoli della città decorando finestre e balconi con composizioni floreali.

Da questo 2022, grazie alla preziosa partecipazione dei rappresentanti dei quartieri, l’iniziativa non riguarderà più soltanto il centro storico ma l’intera città di San Giovanni.

Per iscriversi è necessario richiedere il modulo contattando la Pro Loco per mail, [email protected], chiamando il numero 055 9126268, inviando un messaggio WhatsApp al 334 3263132 o cliccando l’apposito link sul sito dell’associazione. Sarà possibile iscriversi fino al 9 maggio e a tutti coloro che parteciperanno sarà consegnato un buono sconto del 10% per l’acquisto delle piante presso il vivaio Trenti.

Una volta completato l’allestimento, a partire dal 28 maggio, i cittadini potranno inviare per mail o per WhatsApp alla Pro Loco la foto dei loro balconi, delle loro finestre o dei loro portoni arricchiti e colorati da fiori e piante. Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’associazione @ProlocoSGV dove potranno essere votate dal 15 al 30 giugno.

Una giuria valuterà le decorazioni migliori che saranno poi fotografate dal Fotoclub Il Palazzaccio.

Quest’anno saranno premiati l’addobbo più popolare (i likes ricevuti sulla pagina facebook), il più originale, quello più bello di ogni rione e il primo premio assoluto che decreterà anche il rione vincitore.

“Un’iniziativa – spiega il presidente della Pro Loco Massimo Pellegrini – per rendere più decorata ed accogliente la nostra splendida città. Siamo sicuri che i sangiovannesi accoglieranno l’idea con il consueto entusiasmo, con sorrisi e creatività. E i balconi sbocceranno di nuovi colori.