Sansepolcro, allestimento Luna Park: le modifiche a transito e sosta

Torna il Luna Park a Sansepolcro e resterà aperto dal 12 marzo al 3 aprile nell’area del palazzetto dello sport. Le ordinanze emesse dalla Polizia Municipale:

Ordinanza n. 30 del 9 marzo: Istituito un senso unico di circolazione, eccetto autorizzati, dalle 8 del 12 marzo alle 24 del 3 aprile nell’area limitrofa al Luna park, e precisamente: in Via del Campo Sportivo (nel tratto compreso tra via Saragat e via del Martellino, con direzione di marcia Via dei Lorena verso via dell’Infrantoio); in Via Saragat (nel tratto compreso tra via del Campo Sportivo e via La Fiora, con direzione di marcia Via del Campo Sportivo verso via La Fiora).

Ordinanza n. 29 del 9 marzo: Istituito un senso unico dalle 8 del 12 marzo alle 24 del 10 aprile nella traversa passante dietro il Palazzetto dello Sport e di fronte al Bocciodromo Comunale, con direzione di marcia via del Campo Sportivo – via Saragat; un divieto di sosta con rimozione dalle 8 del 12 marzo alle 24 del 10 aprile sul retro del Palazzetto dello Sport (lato sinistro secondo senso di marcia); un divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle 8 del 12 marzo alle 24 del 10 aprile dalla rampa carrabile posteriore Ovest del Palazzetto dello sport fino all’innesto della traversa in via Saragat (adiacenze deposito gas); il divieto di circolazione e sosta con rimozione ambo i lati, dalle 8 del 12 marzo alle 24 del 10 aprile sulla traversa di fronte al campo esterno di Basket; un divieto di transito e sosta con rimozione, dalle 8 del 12 marzo alle 24 del 10 aprile sull’area pubblica sterrata, antistante il deposito di gas metano di proprietà della Ditta Piccini Paolo spa ed adiacente al locale Bocciodromo e gli impianti sportivi del Centro Tennis (traversa interna che collega via del Campo Sportivo a via Saragat); un divieto di circolazione e sosta con rimozione ambo i lati, dalle 8 del 12 marzo alle 24 del 10 aprile sulla traversa di fronte al campo esterno di Basket.

Ordinanza n. 23 del 26 febbraio: Istituito il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta fino alla fine del “Luna Park 2022” nelle seguenti strade: via Saragat; parcheggio antistante Palazzetto dello Sport; parcheggio ubicato tra il Palazzetto dello Sport e via Del Campo Sportivo; parcheggio ubicato tra il Bocciodromo Comunale e via Del Campo Sportivo; parcheggio sterrato ubicato tra via La Fiora e via Saragat; il divieto temporaneo di transito e di sosta con rimozione coatta fino alla fine del “Luna Park 2022” nelle strade che attraversano l’area del Palazzetto dello Sport e del Bocciodromo, consentendo il solo passaggio dei mezzi di soccorso e antincendio. L’ordinanza ha valore anche per titolari di permesso portatori di disabilità.