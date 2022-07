Sansepolcro: il Palio dei Rioni su La France5 

La nota trasmissione francese “des trains pas comme les autres” in onda su France 5, la scorsa settimana ha parlato di Sansepolcro e delle sue tradizioni. Il Palio della Balestra e gli eventi ad essa collegati sono stati protagonisti della puntata n. 12 della trasmissione. Per motivi logistici e organizzativi non è stato possibile ospitare la troupe giunta direttamente da Parigi alla sfida fra balestrieri Borghesi ed eugubini, ma ad essere raccontato è stato il non meno importante Palio di Rioni. L’arte e la tradizione di Sansepolcro hanno conquistato i redattori della testata televisiva che ha minuziosamente descritto come questo appuntamento sia ancora oggi imprescindibile nelle rievocazioni storiche della città e come durante il suo svolgimento si riesca a rivivere un’atmosfera antica, quasi fosse quel momento un vero e proprio viaggio nel tempo.

La città ringrazia tutto lo staff della trasmissione per questo generoso omaggio alla nostra tradizione che pare essere sempre più appetibile a turisti e appassionati di tutto il mondo.

A breve verrà pubblicata l’intera puntata nel canale Youtube dedicato. Attualmente è possibile vedere il trailer della puntata a questo indirizzo urly.it/3pgnr