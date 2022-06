“Sapore di Sale”: sabato 2 luglio a Castiglion Fiorentino

Gli ingredienti per una bella serata d’estate ci sono tutti: negozi aperti fino a tardi, saldi e sconti promozionali, aperitivi e cene all’aperto, spettacoli dal vivo, di scena il saggio di fine anno della scuola di ballo “Salsa Academy”, e giochi per i bambini. Si presenta così l’edizione 2022 di “Sapore di Sale”, la notte bianca dedicata allo shopping e al divertimento di Castiglion Fiorentino in programma sabato 2 luglio.

L’iniziativa è organizzata dalla Confcommercio con il patrocinio del Comune e della Pro Loco e il sostegno della Camera di Commercio. “Ritorniamo con gioia ad un appuntamento che ha caratterizzato l’inizio dei Saldi Estivi a Castiglion Fiorentino, siamo alla 13° edizione, dopo uno stop di due anni. I nostri commercianti, e nostri pubblici esercizi, pur tra mille difficoltà, sono ancora qui e meritano davvero serate come questa oltre a quelle che, grazie alla amministrazione comunale, questo paese può offrire sia ai castiglionesi che ai tanti turisti che ogni anno scelgono questo territorio per le meritate ferie.

Un grazie alla Polizia Municipale e agli uffici per la loro gentile disponibilità. Con questo evento la collaborazione Salsa Academy, Pro Loco, e Comune si rafforza. Squadra che vince non si cambia!” dichiara Stefano Scricciolo, referente di Confcommercio per Castiglion Fiorentino. A fare da traino allo shopping, come detto, ci sarà l’intramontabile fascino degli sconti che, per una sera, saranno resi più coinvolgenti grazie anche al saggio di fine anno della scuola di ballo “Salsa Academy”. “Con L’ evento di sabato sera l’estate castiglionese prende più sapore con un attenzione particolare al settore del Commercio che coincide con i saldi estivi.

Una serata tra shopping, gusto, musica e danza grazie durante la quale, grazie alla stretta collaborazione tra Confcommercio e Proloco, i nostri negozianti terranno i loro esercizi commerciali aperti per accogliere turisti e non solo. Con questo piacevole evento non solo vogliamo ritrovare la socialità dopo un periodo di chiusure forzate date dalla pandemia ma fare anche un gesto concreto di sostegno e di valorizzazione all’intero comparto economico” conclude l’assessore alle Attività Produttive, Francesca Sebastiani.