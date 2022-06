Scacchi e cultura, passioni a confronto nel weekend della Città di Piero

Il 17,18 e 19 giugno il Palazzetto dello sport di Sansepolcro si animerà per un torneo che aprirà le porte agli appassionati di quello che non è solo un gioco, ma una vera cultura: gli scacchi. E naturalmente a chi poteva essere intitolato il trofeo se non al nostro concittadino matematico e appassionato di scacchi Luca Pacioli?

Al via con il primo turno venerdì pomeriggio. Le premiazioni si svolgeranno domenica alle 18 al termine del quinto e ultimo turno di gara.

Sansepolcro accende i riflettori anche su altre realtà locali per far sì che si possa creare uno scambio culturale importante e il comune ha messo a disposizione una navetta che permetterà di raggiungere il centro della città direttamente dal Palazzetto dello sport. In occasione del Torneo Aboca Museum allestirà per l’occasione una sala interamente dedicata agli scacchi riattivando la mostra “Gli scacchi di Luca Pacioli. Evoluzione rinascimentale di un gioco” creata nel 2007 che fu allestita nelle sale degli Uffizi. Verrà inoltre esposto uno dei 999 esemplari della copia del manoscritto De Ludo Scachorum, di proprietà dell’Archivio Storico del Comune, edito da Aboca Museum, un manoscritto di matematica e logica autografo di Luca Pacioli. Si tratta del facsimile di quello originale redatto in volgare attorno al 1500, che riporta più di cento problemi illustrati di scacchi. Per lungo tempo creduto perduto, il manoscritto è stato ritrovato nel 2006 presso l’Archivio di Stato di Gorizia. Il Museo civico inoltre sarà aperto straordinariamente. nella serata di sabato con l’appuntamento denominato “una notte con Piero” e organizzato dall’associazione Poliedro.

Per dare modo anche ai più piccoli di avvicinarsi all’affascinante mondo degli scacchi nel pomeriggio di sabato la piazza principale della città offrirà a bambini di ogni età la possibilità di giocare con delle scacchiere pensate appositamente per loro.

Dunque arte e cultura a braccetto con lo sport in un fine settimana che richiamerà giocatori e appassionati da tutta Italia.