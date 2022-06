Scomparsa di Giuliano Molesini, il ricordo della Confcommercio

La Confcommercio della provincia di Arezzo si unisce al dolore della famiglia e della comunità cortonese per la scomparsa di Giuliano Molesini, già presidente della delegazione cortonese per venti anni, dal 1972 al 1992.

Imprenditore noto e stimato, insieme alla moglie Antonietta aveva proseguito l’attività familiare nella storica bottega di generi alimentari aperta nel 1937 dai suoi genitori in piazza della Repubblica a Cortona, alla quale nel 2000 si è aggiunta l’enoteca, che con le sue 1.300 etichette in pochi anni è diventata punto di riferimento in Toscana per gli appassionati del vino. I Molesini, originari del Veneto, sono una famiglia di commercianti da tre generazioni.

A tirare le redini dell’azienda oggi ci sono i figli Marco e Paolo, ai quali Giuliano, oltre alla passione per l’imprenditoria, ha saputo trasmettere anche quella per l’attività sindacale a favore della categoria. E in particolare a Marco, che dal 2016 è in carica come presidente della delegazione Valdichiana di Confcommercio, ora al secondo mandato.

Nel 2010 Giuliano Molesini era stato insignito del titolo di Maestro del Commercio e aveva ricevuto l’Aquila di Diamante per gli oltre 50 anni di lavoro nel terziario. “Un persona sempre disponibile, gioviale, positiva, un esempio nella vita e nel lavoro”, ricorda il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “le nostre più sentite condoglianze ai figli Marco e Paolo e alla moglie “Etta”, insostituibile compagna di vita, sempre al suo fianco anche nella conduzione dell’impresa. Se Molesini oggi è un “marchio” riconosciuto e apprezzato si deve al loro prezioso impegno, che oggi continua ad essere onorato dai figli”.