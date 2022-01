Scomparsa nella notte. Ritrovata dai Carabinieri di Sansepolcro

Uscita di casa senza un motivo, nel cuore della notte una donna si era allontanata, scalza e seminuda, abbandonandosi alle gelide temperature invernali.

Ad accorgersene è stato il figlio, che ieri sera rientrato in casa, si è accorto dell’assenza della madre, una signora di mezza età, circa 60 anni.

Allarmato e preoccupato per cosa potesse essere successo alla madre e non sapendo spiegarsi il motivo dell’assenza della genitrice, l’uomo ha avvisato i Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, che subito con tre equipaggi si sono messi alla ricerca della donna, al fine di evitare più gravi conseguenze.

Dopo circa 3 ore di incessanti e meticolose ricerche, i militari di via del Prucino l’hanno ritrovata quasi all’alba di questa rigida domenica accasciata al suolo, infreddolita, con lievi segni di assideramento nelle immediate vicinanze del centro commerciale Valtiberino, in via dei Montefeltro.

Unica spiegazione del gesto, potrebbe essere un momento di depressione che ha colpito la signora, una donna della zona.

I Carabinieri l’hanno prima soccorsa come potevano, aiutandola a rialzarsi e coprendola con i propri giubbotti, facendola accomodare nell’auto di servizio per sottrarla alle rigidissime temperature della notte, confortandola a parole e facendosi raccontare l’accaduto per capire le sue condizioni. Hanno fatto successivamente intervenire l’ambulanza ed i sanitari per accertarsi dell’effettivo stato di salute della signora, facendola trasportare al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. In ospedale la donna veniva curata e riaffidata ai propri cari nel frattempo intervenuti.