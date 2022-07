Scontro frontale fra due auto a Terontola, due le persone ferite

Alle ore 19:45 sulla SR142 in località Terontola nel comune di Cortona si è verificato uno scontro frontale tra due auto.

Sono intervenuti elisoccorso Pegaso 2, ambulanza Misericordia Cortona con infermiere a bordo, ambulanza Pubblica Assistenza di Foiano, Vigili del Fuoco e Carabinieri di Cortona.

Due i feriti, un uomo 36 anni di Arezzo trasportato in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena da Pegaso 2, e una donna di 43 anni residente in Valdichiana trasportata in ambulanza in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.