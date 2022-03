Serie C, serve un Mercoledi da Leoni per l’Amen contro Lucca

Al Palasport Estra una sfida per chiudere in anticipo il discorso salvezza

Ultimo turno infrasettimanale di campionato per l’Amen Scuola Basket Arezzo che Mercoledi 23 alle 21 ospita al Palasport Estra il Basketball Club Lucca. Il quintetto aretino è reduce da quattro successi consecutivi che hanno allontanato gli amaranto dalla zona PlayOut, l’ultimo dei quali arrivato nel derby di Montevarchi avversario storicamente scomodo per la SBA.

Questo mese di Marzo non concede però cali di concentrazione e la quinta partita in 18 giorni vede l’Amen affrontare un avversario che nell’ultima trasferta di è imposto a Montevarchi prima di perdere di misura in casa con Prato attualmente terzo in classifica. A disposizione di coach Tonfoni c’è una rosa dove il miglior realizzatori è il centro Benini che viaggia a 15,2 punti realizzati a partita e dove si sta mettendo in luce il giovane Simonetti vera rivelazione di questo campionato.

L’Amen dovrà ancora una volta fare affidamento sulla propria difesa per arginare la fisicità degli avversari e provare a trovare un’altro successo che darebbe un ulteriore slancio alla classifica dei ragazzi di coach Evangelisti. Arbitri dell’incontro saranno i SIgg. Buoncristiani di Prato e Rossetti di Rosignano Marittimo (LI), palla a due prevista per le ore 21 al Palasport Estra di Via Golgi ad Arezzo.