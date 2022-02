Serristori, Adunanza questa sera del Consiglio Comunale a Figline Incisa

di Laura Privileggi

“Tra i vari punti all’ordine del giorno una mozione presentata e firmata dai capi gruppo di maggioranza, che, se dovesse essere approvata, diventerà un documento clamoroso perché il Comune a guida PD si schiererà per la prima volta contro la Regione sulla questione Serristori”.

“Il punto di sensibilizzazione allestito in questi mesi in piazza Bianchi con la raccolta firme “Salviamo il Serristori” ha ottenuto anche un importante risultato politico si legge in una nota, Infatti giovedi 10 febbraio il Consiglio comunale metterà in approvazione un documento, proposto proprio dai partiti di maggioranza (Pd, Azione e Italia in Comune), nel quale non solo vengono rilanciate le richiesta avanzate dal Comitato e dal Calcit, ma addirittura nel documento in approvazione al Comune “si impegna il sindaco e la giunta a promuovere una mobilitazione pubblica a fine di portare alla politica regionale la voce dei cittadini di Figline Incisa”.

Le richieste alla Regione e all’ASL Toscana centro sono Il ripristino delle piene funzionalità dell’Ospedale Serristori di Figline. Ricordiamo alcune delle priorità: la dotazione delle discipline di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia, Ortopedia, e Servizi di Supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità H24 di radiologia, laboratorio, ripristino Pronto Soccorso Serristori”.