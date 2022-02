Settimana di controlli per la Polizia di Stato in tutta la provincia

Durante la settimana in corso, la Questura di Arezzo ha organizzato tre servizi straordinari di controllo del territorio volti alla prevenzione dei reati predatori maggiormente diffusi in tutta la provincia; in particolare, i predetti servizi, che si sono svolti anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, hanno interessato il comune di Arezzo, quello di Montevarchi e quello di Sansepolcro e hanno permesso l’identificazione di 157 persone e 114 veicoli.

Durante l’attività di controllo, infatti, sono stati effettuati diversi posti di controllo, in punti strategici del territorio ed inoltre sono stati effettuati controlli a campione in ordine al rispetto delle prescrizioni dettate per il contenimento del virus Covid-19, con particolare riguardo a diversi gruppi di giovani trovati nella principali piazze di Arezzo.