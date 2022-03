Settore giovanile Arezzo: il report del fine settimana

JUNIORES NAZIONALE | Riposo

Turno di riposo per la Juniores che riprenderà il proprio cammino sabato 26 marzo sul terreno della Recanatese. Ad otto giornate dalla fine gli amaranto guidano la classifica con 6 punti di vantaggio sul Tolentino grazie alle 13 vittorie collezionate in 15 giornate di campionato. I ragazzi di mister Jody Zurli vantano anche il miglior attacco e la miglior difesa del proprio girone.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI | Arezzo – Pianese, domenica ore 10:30

Gli allievi nazionali di mister Massimiliano Bernardini, ospiteranno la Pianese per la sedicesima giornata del proprio campionato che li vede dominatori assoluti. La partita è in programma domenica mattina con inizio fissato per le ore 10:30 al centro sportivo ‘Le Caselle’.

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI | Casentino Academy – Arezzo, domenica ore 10:30

Scontro al vertice per i giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario che saranno ospiti del Casentino Academy. Le due squadre sono divise in classifica da soli tre punti con i casentinesi che provano l’aggancio al vertice. Partita in programma domenica mattina alle ore 10:30 allo stadio comunale di Poppi.

UNDER 14 GIOVANISSIMI PROVINCIALI e UNDER 13 ESORDIENTI II anno | Bologna – Arezzo (allenamento congiunto)

I giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi assieme ai 2009 di mister Giacomo Gorgoni saranno ospiti in questo weekend del Bologna. Entrambe le formazioni del vivaio amaranto sosteranno a Casteldebole, sui campi del centro tecnico ‘Nicolo’ Galli’, un allenamento congiunto con due squadre del settore giovanile rossoblù.

UNDER 12 ESORDIENTI I anno | Casentino Academy – Arezzo, domenica ore 10:00

I 2010 di mister Matteo Lambardi scendono in campo per la terza giornata di campionato andando a fare visita ai pari età del Casentino Academy. La gara è in programma domenica alle ore 10:00 a Soci al campo sportivo ‘Elvi Zoccola’.