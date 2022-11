Settore giovanile, i risultati del fine settimana

Under 19 – Juniores Nazionale

Successo netto per la Juniores Nazionale di Massimiliano Bernardini. I baby amaranto nella sfida interna contro lo Scandicci passano con un netto 4-0. La partita si sblocca già al 5′ con Zhupa che si ripete poco dopo con un bel gesto tecnico. Al 45′ l’Arezzo resta in dieci per il rosso (doppio giallo) con cui viene sanzionato Sanarelli, ma il copione della partita non cambia. Nella ripresa Pasquali cala il tris e Canneva firma il poker pochi minuti dopo essere entrato in campo. L’Arezzo con questo successo sale a quota 21 punti in classifica, portandosi insieme al Poggibonsi a meno uno dal primato in classifica che è attualmente nelle mani del Livorno che nel prossimo turno (sabato 19 novembre) alle 14:30 ospiterà il Cavallino.

Under 17 – Allievi regionali Elite

Passo falso per la formazione di Tommaso Nardin. I baby amaranto nel match interno contro il Grassina Belmonte cedono il passo per 2-1. Di Gulisano la rete della bandiera degli amaranto che adesso si trovano nella colonna di destra della classifica e nel prossimo turno (domenica 20 novembre alle 10:30) affronteranno in trasferta la Cattolica Virtus, seconda forza del girone.

Under 16 – Allievi regionali Elite

Bel successo per i ragazzi di Fabio Pallari in casa del Carezzano Pianore. I baby amaranto con i gol di Sussi, Zhupa e Camerini i prendono tre punti che consentono di tenere il primato in classifica in attesa di ricevere nel prossimo turno la Fortis Juventus, penultima della classe, sabato prossimo alle 16:00.

Under 15 – Giovanissimi regionali Elite

Il derby con la Sangiovannese si tinge di amaranto. Farsetti e Minori infatti permettono alla squadra di Andrea Tuzzi di andare a vincere la sfida contro gli azzurri e di tenere la testa del gruppo con un punto di margine sul Tau e una giornata in meno rispetto alla seconda forza del girone. Nel prossimo turno trasferta sul campo del Maliseti Siano, domenica 20 novembre alle ore 10:30, contro una delle squadre che vogliono risalire la classifica fino alle posizioni nobili.

Under 14 – Giovanissimi provinciali

Vittoria con goleada per la squadra di Giacomo Gorgoni contro l’Atletico Levane. In evidenza Borri autore di quattro reti a cui poi si sono uniti Giannini, Zoi, Castellucci e Sira. Con 16 punti, due di vantaggio sull’Olmoponte, i baby amaranto nel prossimo turno (sabato 19 novembre alle 15:30) affronteranno in trasferta l’Arezzo Football Academy, attardata di soli tre punti dal primo posto della classifica.