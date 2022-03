Settore giovanile, il report del fine settimana

JUNIORES NAZIONALE | Arezzo – Montegiorgio 3-1

Non si arresta la marcia della Juniores di mister Jody Zurli che sul terreno di casa supera il Montegiorgio, fanalino di coda del torneo, con qualche patema di troppo. Gara sbloccata nella prima frazione da Dema che realizza su calcio di punizione.Nella ripresa prima Stopponi quindi Murati sigillano il punteggio prima del gol ospite che anima il finale di gara. Tre punti importantissimi per i baby del Cavallino che allungano sul Tolentino, sconfitto a Porto d’Ascoli, ed ora lontano sei punti.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI | Sangiovannese – Arezzo 0-1

Gli allievi nazionali di mister Massimiliano Bernardini, si impongono di misura in casa della Sangiovannese e collezionano la quattordicesima vittoria su quindici gare disputate. Decide il derby un gol in apertura di partita di Parisi, a segno dopo soli 5 minuti, in una gara condizionata dalle pessime condizioni del terreno di gioco.

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI | Arezzo – Pianese 1-3

I giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario incappano nella seconda sconfitta in campionato perdendo in casa contro la Pianese. Amaranto in vantaggio al riposo grazie ad una rete di Camerini ma nella ripresa i bianconeri ne segnano tre e portano a casa l’intera posta. In classifica si fa sotto il Casentino Football Academy che grazie al successo esterno di Levane porta a soli 3 punti il distacco dalla vetta.

UNDER 14 GIOVANISSIMI PROVINCIALI | Arezzo- Pistoiese (allenamento congiunto) 2-3

Amichevole contro la Pistoiese per i giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi. Successo di misura per i giovani arancioni che si impongono sul terreno di Indicatore. Le due reti amaranto portano le firme di Minocci e Bernardini. Nel prossimo week-end altro test in vista della ripresa del campionato con l’Arezzo che sarà ospite del Bologna.

UNDER 13 ESORDIENTI II anno | Piandiscò – Arezzo 1-4 (risultato federale)

Esordio in campionato con vittoria per i 2009 di mister Giacomo Gorgoni, che sul terreno di Castelfranco di Sopra superano il Piandiscò.

UNDER 12 ESORDIENTI I anno | Arezzo – Arezzo Football Academy rinviata a mercoledì 16 marzo