SINASSI di Alessandro Giuseppe Tedesco al C.A.S. Tortaia ad Arezzo

Sabato 15 ottobre 2022 alle ore 21.15 presso il C.A.S. Tortaia in via Alfieri, 30 ad Arezzo il Dopolavoro Ferroviario di Arezzo promuove lo spettacolo teatrale “SINASSI” di Alessandro Giuseppe Tedesco con la regia di Manola Rosadini.

“Perché là fuori la nostra vita, la vita di ogni donna e uomo, aspetta u viaggio, il suo viaggio unico: lo aspetta finché ognuno non sarà pronto, finché ognuno non sarà del tutto e per tutto se stesso: prima o poi il treno della vita lo prendiamo tutti e nessuno può viaggiare senza aver pagato il proprio biglietto“.



SINOSSI scritto da Alessandro Tedesco con la regia di Manola Rosadini è una commedia psicologica che parla dell’autorealizzazione della persona o meglio del tema junghiano dell’individuazione: chiedersi cosa siamo nati per essere.

Questo tema richiede la Sinassi ovvero il radunarsi delle parti di sè verso un centro interiore, il Sè junghiano appunto o il disegno divino che è in ognuno di noi.

Nasce da un’idea che vuole rappresentare attraverso al protagonista Kore, una coscienza, un Io che non riesce ad appassionarsi alla vita e quindi a prendere il treno come metafora della vita stessa.

Come la figlia di Demetra, è ripiegata su se stessa e le parti della personalità, ancora separate, come isole senza un ponte che le colleghi, non sono in grado di aiutarla, anzi aumentano le sue paure.

E solo attraverso la carità per sé stessi e per l’umanità che tutte le parti possono integrarsi e permettere a Kore quel viaggio.

Lo spettacolo corredato da brani celebri che hanno fatto la storia del rock internazionale e con scene di danza, si svolge in una scenografia ridotta all’essenziale, che evoca una stazione ferroviaria dove il personaggio di Kore vive la sua paura.

SINASSI è giunto alla settima replica in Provincia d Arezzo.

Dopo il debutto il piazza del Comune a Pergine Valdarno il 19 giugno 2021, con grande successo d pubblica, il 2 settembre 2021 si è tenuta la prima replica nell’ambito delle iniziative estiva del Comune di San Giovanni Valdarno per proseguire poi nella splendida cornice del Teatro Signorelli di Cortona e al Teatro Moderno di Tegoleto.

Nel mese di aprile è stato parte del cartellone della stagione teatrale di Laterina e nuovamente a San Giovanni Valdarno a favore del Comitato Ukrain Aid nella Pieve di San Giovanni Battista.

Sempre a scopo benefico nel giugno 2022 è stato messo in scena al Teatro Filarmonica di Ambra a sostegno dell’Associazione con Maura per i Diritti del Malato.

