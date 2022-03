Sabato 2 Aprile 2022 ore 21.15 al Teatro Comunale di Laterina nuovo appuntamento con la stagione teatrale: in scena il gruppo teatrale Prestavoce con lo spettacolo “Sinassi, ovverosia quando è tempo di radunarsi per diventare quello che siamo nati per essere” di Alessandro Tedesco e la regia di Manola Rosadini, produzione Paro Paro,

Sinassi è una commedia psicologica che parla dell”autorealizzazione della persona o meglio, del tema junghiano dell’individuazione, chiedersi cosa siamo nati per essere. Questo tema richiede la Sinassi cioè il radunarsi delle parti di sé verso un centro interiore, il Sé junghiano o il disegno divino che è in ognuno di noi.

Nasce da un’idea che vuole rappresentare attraverso la protagonista Kore, una coscienza, un Io che non riesce ad appassionarsi alla vita e quindi a prendere il treno come metafora della vita stessa. Come la figlia di Demetra, ella è ripiegata su se stessa e le parti della personalità ancora separate, come isole senza un ponte che le colleghi, non sono in grado di aiutarla, anzi aumentano le sue paure. È solo attraverso la carità per sé stessi e per l’umanità che tutte le parti possono integrarsi e permettere a Kore quel viaggio.

Lo spettacolo, corredato di brani celebri che hanno fatto la storia del rock internazionale, e arricchito con scene di danza, si svolge in una scenografia ridotta all’essenziale, che evoca una stazione ferroviaria dove il personaggio di Kore vive le sue paure.

Sinassi è stato presentato per la prima volta il 19 giugno 2021 a Pergine Valdarno, con grande successo di pubblico. Il 2 settembre dello stesso anno si è tenuta la prima replica nell’ambito delle iniziative estive del Comune di San Giovanni Valdarno, per proseguire poi nel mese di marzo 2022 nella splendida cornice del Teatro Signorelli di Cortona e al Teatro Moderno di Tegoleto.

L’accesso al teatro è consentito con green pass rafforzato e mascherina tipo FFP2

Info e prenotazioni: [email protected] cell. 3382715639 whatsapp 3917333230