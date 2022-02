Sinistra Italiana Arezzo aderisce al presidio per la pace in Ucraina perché l’Ucraina è Europa e l’Europa è Ucraina

Sinistra Italiana Arezzo aderisce al presidio per la pace in Ucraina che si terrà domani alle ore 12:00 al Poggio del Sole di Arezzo, sottoscrivendo tutte le motivazioni sostenute dalle Associazioni aretine che hanno promosso questa sacrosanta iniziativa.

L’Ucraina è Europa e l’Europa è Ucraina: oggi difendere la pace in Ucraina significa difendere la pace in Europa e noi non vogliamo guerre né in Europa né nel mondo, perché le guerre sono morte, sofferenza fisica e psichica, povertà e perdita di libertà per le popolazioni inermi.

Non a caso la nostra Costituzione, scritta dopo l’immane tragedia della seconda guerra mondiale, con l’art.11, afferma che l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e, per noi, la via diplomatica deve essere l’unica strada da percorrere, senza mettere in discussione il principio dell’intangibilità dei confini statuali e il principio della libera autodeterminazione degli Stati sovrani, sui quali si è basato sino ad oggi la pace nel nostro continente.

Sempre sul medesimo articolo 11 si fonda l’adesione dell’Italia alla UE poiché consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La UE, che è una di queste organizzazioni, dovrà farsi promotrice di pace in Ucraina, consapevole che percorrere la strada diplomatica, che comporta necessariamente le sanzioni internazionali, avrà un costo per tutti gli Stati membri, ma la solidarietà europea dimostrata per fronteggiare l’emergenza COVID, dovrà ora are più matura prova di sé.

Sinistra Italiana Arezzo.