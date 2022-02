Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio: “Cautela riguardo il rinvenimento di una presunta necropoli etrusca ad Arezzo”

In merito alla notizia recentemente apparsa a mezzo stampa e sui social media riguardante la scoperta di una presunta “Necropoli etrusca di Arezzo” nella Valle delle Piagge, nel comune di Capolona, a seguito del rinvenimento di alcune strutture in pietra, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo esprime estrema cautela al riguardo, dal momento che non sussiste alcun dato che permetta di attribuire tali strutture al periodo etrusco, né di connetterle alla città etrusca di Arezzo.

Nell’esprimere inoltre forti perplessità riguardo alla metodologia dell’indagine condotta, peraltro mai autorizzata, si comunica che verranno effettuati dovuti accertamenti da parte di personale professionalmente qualificato con metodi propri dell’indagine archeologica.

In attesa della verifica sulla natura e sulla datazione delle strutture, si censura comunque il metodo di divulgazione, ricordando che iniziative simili, quando non concordate con la Soprintendenza – istituzionalmente preposta alla tutela del Patrimonio Archeologico – possono favorire il diffondersi di ricerche non autorizzate e il danneggiamento o l’appropriazione illecita di beni archeologici appartenenti allo Stato, a qualunque periodo essi appartengano, privando pertanto l’intera comunità del patrimonio che le appartiene.

A tal proposito è stato informato il Comando Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale.