Sottrae un mezzo da lavoro, 20enne arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento

Nella serata dell’11 luglio 2022 personale dell’Aliquota Radiomobile di Cortona unitamente ai colleghi della Stazione Carabinieri di Subbiano traevano in arresto un ventenne italiano incensurato, il quale veniva colto nella flagranza del reato di furto aggravato di un furgone di proprietà di una ditta operante in questa provincia.

L’automezzo veniva asportato alla vista dei dipendenti di una società privata dal parcheggio interno della stessa.

Il denunciante, nonché proprietario, immediatamente riferiva al 112 che il un suo magazziniere notava salire uno sconosciuto a bordo del predetto furgone e con lo stesso darsi alla fuga; fornita la descrizione del presunto reo e del veicolo, aggiungendo che il mezzo in questione era munito di un antifurto collegato ad un gps, si offriva di monitorare gli spostamenti e comunicarli in tempo reale ai carabinieri.

Le pattuglie del Radiomobile allertate dalla Centrale Operativa dopo averlo intercettato in brevissimo tempo, lo inseguivano unitamente all’equipaggio della Stazione di Subbiano che nel frattempo si era avvicinato velocemente in zona.

L’inseguimento con sirene e lampeggianti attivati durava per qualche minuto. Fino a quando i militari riuscivano a bloccarlo all’ingresso di Capolona. Gli operanti mettevano in sicurezza l’area e verificavano anche che il soggetto non fosse armato o che detenesse dell’altro materiale di dubbia provenienza.

L’automezzo veniva restituito all’avente diritto, mentre il fermato veniva tratto in arresto per furto aggravato e trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cortona in attesa del rito per direttissima, che si è celebrato nella tarda mattinata odierna.

Il Giudice sentite le parti non ha potuto che convalidare l’arresto, nei prossimi giorni l’uomo potrà giustificare quanto accaduto.