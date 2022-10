SS Arezzo, settore giovanile: i risultati del fine settimana

Tutti i risultati delle formazioni giovanili del Cavallino.

UNDER 19 – Juniores Nazionale

Prosegue l’imbattibilità dei ragazzi di Massimiliano Bernardini che passano in casa contro l’Aglianese con una vittoria netta. Dopo le battute iniziali, di studio, il Cavallino passa al 36’ con un bel diagonale di Canneva seguito al 43’ dal raddoppio di Mazzi e in chiusura di primo tempo dalla rete di Bonavita. Nella ripresa sale in cattedra Pino che con la sua doppietta chiude l’incontro. Gli amaranto salgono a quota 13 punti, a meno due dalla vetta occupata dal Poggibonsi. Nel prossimo turno trasferta in casa della Mobilieri Ponsacco, sabato alle 15:30.



UNDER 17 – Allievi regionali Elite

Battuta d’arresto per gli Under 17 di Tommaso Nardin che devono registrare un ko pesante in casa del Carezzano Pianore (8-1). Gli amaranto restano a quota 9 punti, a metà classifica, in attesa di affrontare in casa domenica prossima alle 10:30 lo Sporting Cecina, formazione che ha quattro punti di vantaggio sul Cavallino.

UNDER 16 – Allievi regionali Elite

Bel successo della formazione di Giacomo Gorgoni che passa in casa del Tau Altopascio per 3-0. Una partita equilibrata nel primo tempo con due occasioni per il Tau. Nella ripresa si vede maggiormente l’Arezzo che passa su punizione con Arrighi, che segna di testa. Il raddoppio porta la firma di Sussi mentre la terza rete è ad opera di Zhupa con un tiro da fuori area che si infila all’incrocio dei pali. Amaranto terzi in classifica con 10 punti, e nel prossimo turno match interno contro l’Armando Picchi – sabato alle 16:00 – secondo della classe con un punto di vantaggio sul Cavallino.

UNDER 15 – Giovanissimi regionali Elite

In casa dell’Armando Picchi i ragazzi di Andrea Tuzzi passano nel primo tempo grazie alla punizione di Lanini dopo una prima fase di studio. Nella ripresa non cambia il parziale e alla fine per i baby amaranto arrivano tre punti importanti. L’Arezzo è secondo in classifica, attardato di un punto dal Carezzano Pianore che domenica prossima alle 10:30 farà visita agli amaranto.



UNDER 14 – Giovanissimi provinciali

Termina in parità il derby tra Olmoponte e Arezzo. Gli amaranto passano al 14’ con Borri ma nella ripresa i padroni di casa crescono e al 24’ del secondo tempo trovando il pari con Presenti. Amaranto secondi in attesa di affrontare in casa nel prossimo turno la Sangiovannese, sabato alle 15:30.