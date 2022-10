Stagione Concertistica Aretina: 1° appuntamento con il Maggio Musicale Fiorentino

Un primo appuntamento che lascia presagire una nuova prestigiosa edizione per la Stagione Concertistica Aretina: il 25 ottobre alle 21 presso l’Auditorium Guido d’Arezzo il concerto del Maggio Musicale Fiorentino diretto dal Maestro Andrès Orozco-Estrada, uno dei nomi più interessanti del panorama sinfonico internazionale.

“La stagione concertistica si apre con un appuntamento di assoluto rilievo, ancora una volta con l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal Maestro Andres Orozco-Estrada.” Dichiara il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli.“Un privilegio per la nostra città, che conferma la sua identità di “Città della Musica”, profondamente legata alla sua storia più antica e allo stesso tempo sempre più viva e presente nella sua crescita artistica e culturale. Sono certo che Arezzo saprà accogliere nel migliore dei modi l’occasione di poter assistere ad uno spettacolo unico, così come avvenuto lo scorso anno con il Maestro Zubin Mehta: un grande inizio, quindi, per una nuova stagione di musica classica che vedrà Arezzo nuovamente protagonista”.

“Sono molto contento di tornare nella splendida Arezzo dopo il concerto dello scorso di quasi un anno fa, era novembre, quando abbiamo inaugurato l’Auditorium Guido d’Arezzo con la meravigliosa Creazione di Franz Joseph Haydn.” Commenta il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira. “Era stata una serata bellissima e di grande significato, che sono certo sarà replicata anche in questa seconda occasione. Per questo ringrazio il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti e il direttore artistico Zanon per l’invito a tornare con la musica del Maggio all’Auditorium e di nuovo per inaugurare la stagione concertistica. L’anno scorso siamo venuti guidati dal nostro direttore emerito a vita, il maestro Zubin Mehta e torniamo con Andrés Orozco Estrada un grande e acclamato direttore di formazione viennese, energico, elegante che, come se riprendesse un filo musicale lasciato da Mehta a fare da ponte per questo concerto, proporrà una sinfonia di Haydn e sempre del compositore austriaco il concerto per Oboe e Orchestra e poi due composizioni una di Ravel e una di Strauss. Una cosa che mi fa particolarmente piacere è che il solista all’oboe è una prima parte della nostra Orchestra, il professor Marco Salvatori. La sua partecipazione sottolinea la speciale attenzione alla grande qualità dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Ringrazio Unicoop Firenze, che è al nostro fianco in molte iniziative e il mecenate del Concerto Caurum, per il sostegno.”

“Dopo la fine della terza edizione dell’Arezzo Youth Music Festival, la programmazione musicale della Fondazione Guido d’Arezzo prosegue con la prestigiosa Stagione Concertistica Aretina, che si aprirà anche quest’anno con la preziosa presenza dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino”.

“Siamo molto felici di continuare la collaborazione con il Teatro del Maggio e la sua Orchestra – commenta il direttore artistico Giovanni Andrea Zanon– che lo scorso anno ha ottenuto un grandioso successo ad Arezzo.La serata proporrà un programma di assoluto rilievo, composto dalla Sinfonia Hob:I: 97 e dal Concerto per oboe e orchestra Hob:VIIg:C1 di Haydn, dal poema coreografico “La valse” di Ravel e dalla suite dal “Der Rosenkavalier” di Richard Strauss.L’Orchestra sarà diretta da M°Andrés Orozco-Estrada, considerato uno dei più importanti direttori della sua generazione, ed il solista del concerto per Oboe di Haydn sarà Marco Salvatori, primo oboe dell’Orchestra del Maggio.

Programma

Franz Joseph Haydn

Sinfonia in do maggiore Hob:I:97

Concerto in do maggiore per oboe e orchestra Hob:VIIg:C1

Maurice Ravel

La valse, poema coreografico

Richard Strauss