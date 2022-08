Subbiano: l’incontro con il presidente di Nuove Acque Paolo Nannini

Gli amministratori del comune hanno incontrato il Presidente di Nuove Acque, Paolo Nannini in vista dell’inaugurazione dell’Acquedotto di Savorgnano che consentirà di incrementare la dotazione idrica disponibile e di ottimizzare le caratteristiche qualitative della risorsa erogata, con beneficio per l’abitato di Savorgnano e per l’Acquedotto di Chiaveretto.



Il Sindaco Ilaria Mattesini commenta: “Un impegno mantenuto da Nuove Acque e di grande interesse da parte dell’amministrazione comunale finalizzato alla risoluzione di un annoso problema lamentato e sofferto dalla frazione di Chiaveretto.

A conclusione verrà anche fatto l’intervento sull’impianto di Falciano, nelle località di San Piero e Prato all’Aia, che ha ottimizzato e adeguato il sistema acquedottistico a servizio appunto di Falciano, Il Mulino, Prato all’Aia, Montecchio, Romito e Palbena. È stata inoltre concordata la collaborazione per l’installazione prossima di pompe meccaniche nel sistema fognario in località Ponte Caliano”.



Il Presidente di Nuove Acque, nel corso dell’incontro, ha inoltre informato che a breve inizieranno i lavori di riparazione fognaria in via Salvemini. Si tratta di un corposo intervento da circa 40mila euro.



Il Sindaco Ilaria Mattesini conclude: “Tutto questo è la dimostrazione tangibile che la collaborazione tra enti e il dialogo costante, portano risultati tangibili a favore dei cittadini, l’obiettivo che ci poniamo sempre. Posso dire che Nuove Acque è al fianco dei comuni al servizio dei cittadini, così come dimostrato nell’ultima assemblea dei soci, nella quale è stato deliberato di bloccare l’aumento delle tariffe fino al 2029”.