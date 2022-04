Subito ok San Vincenzo e Viareggina in Prima e Bocce Arezzo e DLF Chiusi in Terza

Ha preso il via il Campionato di Promozione di Bocce specialità Raffa – Toscana 2022. Prima giornata nel Girone 2 di Prima Categoria e primo sorriso per San Vincenzo campione in carica che batte nettamente la Migliarina. Il primo set di terna è appannaggio dei viareggini ospiti (8-5 per F. Bertolucci-Giuntoli-Palmerini), poi i livornesi si scatenano: 8-0 in terna per Sgaragli-Pacini-Buti e doppio 8-2 individuale per Macelloni su Morri. Nelle prove di coppia doppietta per Sgaragli (prima con Pacini poi con Favia) contro Capaccioli-Palmerini 8-7, 8-4, e due successi anche per Macelloni-Buti su Morri-A. Bertolucci per il 7-1 finale. Vince anche la Viareggina sulla Garfagnana al termine di una gara equilibrata. Parte bene la terna ospite Pellegrinotti-Ferrari-Febbrai che vince 8-7 su S. Bertuccelli-Malerbi-Mallegni, i quali poi però si rifanno con un 8-1. L’8-6, 8-3 di Pellegrini su Tesi porta i viareggini al riposo sul 3-1. Nella seconda parte la coppia ospite Conti-Febbrai è irresistibile (8-0, 8-6), ma i locali vincono gli altri due set con il doppio 8-4 messo a segno da Mallegni-Iuracà e portano a casa il successo.

In Terza Categoria esordio ok per Bocce Arezzo, che perde il primo set contro il Grossetano (8-2 di Danesi-Bonucci-Zanni), ma poi non lascia più niente per strada e chiude sul 7-1 grazie all’8-2 di Formelli-Mattesini-Tremori, all’8-5, 8-3 di Rubechi, all’8-2, 8-1 di Formelli-Nassini (2° set Mattesini) e all’8-5, 8-1 di Rubechi-Tremori. Con lo stesso risultato, 7-1, il DLF Chiusi batte Cortona Bocce. Meoni è una furia e fa segnare un 8-2, 8-0 nell’individuale, mentre nella terna i chiusini Cherubini-Fabbrini-Marchi spartiscono la posta con gli ospiti Marcelli-Chinoli-Erranti. Nelle prove di coppia Cherubini e Marchi hanno la meglio a fatica su Marcelli-Erranti (8-4, 8-7), mentre è più agevole il successo di Meoni-Seccaroni (8-2, 8-0). Finisce 4-4 invece a Seravezza tra Croce Bianca e La California. Partenza sprint degli ospiti che vincono 8-0 la terna con Giorgi-Terreni-Niccolai e 8-6 l’individuale con Barbieri. La Croce Bianca reagisce con l’8-3 di Barbato-Bibolotti-Funaro e l’8-7 di Giacomin. La coppia locale Barbato-Funaro batte 8-4, 8-6 Giorgi-Terreni, ma sull’altra corsia i bibbonesi Lenzi-Barbieri vincono entrambi i set 8-2 su Margi-Bibolotti fissando il risultati sul 4-4 finale.

Prima Categoria – Girone 1

Nessuna partita in programma

Classifica

Biturgia 0

Cortona Bocce 0

Montecatini Avis 0

Scandiccese 0

Prossimo turno – Giornata 1 – 23 aprile

Montecatini Avis-Biturgia

Cortona Bocce-Scandiccese

Prima Categoria – Girone 2

Giornata 1 – 9 aprile

Viareggina-Garfagnana 5-3

San Vincenzo-Migliarina 7-1

Classifica

San Vincenzo 3 (1)

Viareggina 3 (1)

Garfagnana 0 (1)

Migliarina 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 2

Garfagnana-San Vincenzo 23/4

Migliarina-Viareggina 3/5

Seconda Categoria – Girone 1

Nessuna partita in programma

Classifica

Il 45 0

San Vincenzo 0

Scandiccese 0

Sestese 0

Prossimo turno – Giornata 1 – 23 aprile

Sestese-Scandiccese

Il 45-San Vincenzo

Seconda Categoria – Girone 2

Nessuna partita in programma

Classifica

Bocce Arezzo 0

C.B. Grossetano 0

Cortona Bocce 0

Prossimo turno – Giornata 1 – 21 aprile serale

Bocce Arezzo-Cortona Bocce

Terza Categoria – Girone 1

Giornata 1 – serale

Sestese-Campigiana 13/4

Affrico-Scandiccese 12/4

Classifica

Affrico 0

Campigiana 0

Scandiccese 0

Sestese 0

Prossimo turno – Giornata 2 – 21 aprile serale

Scandiccese-Sestese

Campigiana-Affrico

Terza Categoria – Girone 2

Giornata 1 – 9 aprile

Bocce Arezzo-C.B. Grossetano 7-1

Classifica

Bocce Arezzo 3 (1)

C.B. Grossetano 0 (1)

Biturgia 1 0 (0)

Prossimo turno – Giornata 2 – 23 aprile

C.B. Grossetano-Biturgia 1

Terza Categoria – Girone 3

Giornata 1 – 9 aprile

Croce Bianca-La California 4-4

Classifica

Croce Bianca 0

La California 0

Prato Bocce 0

Prossimo turno – 23 aprile

Prato Bocce-La California

Terza Categoria – Girone 4

Giornata 1 – 9 aprile

DLF Chiusi-Cortona Bocce 7-1

Classifica

DLF Chiusi 3 (1)

Cortona Bocce 0 (1)

Biturgia 2 0