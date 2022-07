“Subrock Subbiano”: le tre band che questa sera saliranno sul palco del Lungarno

Tre gruppi questo 15 luglio per questa prima serata di SUBROCK “Perché Subbiano ha voglia di offrire ai giovani spazi e musica” dichiara Paolo Domini assessore alla cultura del Comune di Subbiano”avevamo iniziato già nel 2020 con un primo evento, ma poi il covid ha bloccato tutto, ora che ci è permesso siamo ripartiti e continueremo dando spazio ad un progetto “Giovani”.

Sul lungarno per una serata con ingresso libero, saranno i Sycamore Age , una incantevole band aretina conosciuta per la loro fine ricerca nel sound, con Francesco Chimenti, Stefano Santoni, Franco Pratesi, Daniel Boeke e Luca Cherubini Celli, che arrivano a Subbiano dopo la loro esibizione alla Fortezza di Arezzo e al Mengo, per un omaggio al paese di Luca. Una musica la loro capace di esplorare un mondo che li ha portati all’ultimo imperdibile “Castaways” edito per Woodworm Label e distribuito da Universal Music Italia , un viaggio sonoro magico e raffinato, arrivato prima della pandemia e dopo partecipazioni a festival di rilievo tra cui Berlin Music Week e Primavera Sound a Barcellona, edito per Woodworm Label e distribuito da Universal Music Italia. Ascoltando questa sera i Sycamore Age “non troverete confini, al contrario scoprirete melodie inesplorate”.

Con loro altre due band che giocano in casa N.S.B. non solo blues e Tacita Intesa. Chi unisce gli N.S.B. ai Sycamore è Luca Cherubini Celli, per entrambi un grande musicista che ha scelto nella sua vita la batteria come primo amore, con lui Giacomo Giacalone alla voce, Nicola Esposito alla chitarra ritmica e solista, Daniele Pasquarelli “Nocciola”, all’armonica e chitarra,Stefano Camaiani al basso , e infine alle tastiere Bubi Marco Roti.Una Band blues/Rock che ha consolidato la sua formazione nel 2008 con un soprattutto di cover di rock’n’blues degli anni 60-70 e 80, da Elvis a Steve Ray Vaughan, da Jimi Hendrix ai Led Zeppelin ma anche di brani originali propri. N.S.B. è un punto di riferimento per le band del territorio gestendo per conto del Comune di Subbiano una sala prove per chi ha voglia di fare musica ….perchè importante è fare musica per passione.