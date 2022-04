Successo esterno per la Juniores, l’Under 15 SS Arezzo

JUNIORES NAZIONALE | Castelfidardo – Arezzo 3-4

La Juniores di mister Jody Zurli espugna il terreno del Castelfidardo e si avvicina a grandi passi alle fasi finali della competizione. A quattro giornate dalla fine restano 9 i punti di vantaggio sul Tolentino, ma con lo scontro diretto in programma all’ultima giornata in terra marchigiana e con i baby amaranto già vincitori sui rivali all’andata per 5 a 0, ecco che un successo nel prossimo turno potrebbe già virtualmente dare all’Arezzo la vittoria del girone F del campionato Juniores Nazionale.

A Castelfidardo sembra tutto semplice: amaranto avanti nel primo tempo grazie a Castaldo, poi nella ripresa altre due reti di Castaldo ed un centro di Pincini portano a quattro i gol di vantaggio. L’Arezzo si rilassa e in un finale incredibile i padroni di casa ne segnano 3 in pochi minuti ma ormai è troppo tardi per completare la rimonta. Prossimo avversario il Tiferno Lerchi.

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI | Olmoponte – Arezzo 0-7

I giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario brindano alla vittoria del campionato con due giornate di anticipo grazie alla larga vittoria sul campo dell’Olmoponte.

Sul terreno del centro sportivo ‘L. Giunti’ amaranto avanti subito grazie ad un acuto di Camerini. La partita è un monologo dei baby del Cavallino che nella prima frazione di gara ne segnano altri quattro con Zhupa, autore di una splendida tripletta, e Arrighi. Nella ripresa risultato arrotondato dai centri di capitan Sussi e di Arrighi. In attesa della fase finale della competizione nel prossimo turno l’Arezzo fara visita al Cortona Camucia.