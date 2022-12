Tananai in concerto al Mediolanum Forum di Milano

A una settimana dall’uscita del suo primo album di inediti da titolo Rave, eclissi, Tananai ha annunciato lo spostamento di data e location dello show originariamente in programma per il 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano.

Il suo primo concerto in un palazzetto si terrà lunedì 8 maggio 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti precedentemente acquistati per il live al Fabrique del 18 maggio 2023 restano validi per il Mediolanum Forum.

Il prossimo tour del musicista, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, salito all’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con Sesso occasionale, offrirà ai fan l’occasione di ascoltare le canzoni del nuovo disco in versione live.



Copyright 2022 Luca Brunetti Photography

https://www.facebook.com/lucabrunettiphotographer