Tanti: “Un patto per la pediatria. Ora Arezzo progetta a 360 gradi la sanità territoriale”

“Stiamo concretamente progettando una sanità sempre più efficiente e adeguata ai bisogni della nostra comunità, con l’impegno primario non soltanto di salvaguardare ma anche di potenziare il ruolo dell’ospedale San Donato, e con l’idea di procedere ad una razionalizzazione dei servizi.

In questa ottica, e al fine di identificare una sede di riferimento specifica e dedicata, ho proposto all’Azienda sanitaria una nuova destinazione d’uso dell’immobile ex consultorio, ovvero la sua trasformazione in punto pediatrico unico per la Città. Quello che qualificherà Arezzo nell’immediato futuro sarà una pluralità di “lavori in corso” che ne trasformeranno il volto e ne segneranno rilancio, crescita e sviluppo, e anche la sanità ne sarà protagonista”.

Porta la data del 17 gennaio la lettera che il vicesindaco e assessore alla sanità Lucia Tanti ha inviato alla direzione sanitaria della Asl con la quale propone la “trasformazione” dell’edificio già consultorio, prossimo all’ospedale, in punto unico pediatrico dove orientare i pediatri di libera scelta, ma anche attivare servizi diversi, da quelli di tipo strettamente sanitario a quelli dedicati ad approfondimenti socio-sanitari per la genitorialità consapevole. “E’ una proposta che fa seguito a più sollecitazioni e suggerimenti di ottimizzazione di spazi e servizi. Sono certa di poterla approfondire con l’azienda, nel comune interesse di una risposta sanitaria sempre migliore”, conclude il vicesindaco.