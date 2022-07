Tanti: “Voucher estivi, ‘spopola’ anche la seconda tranche. Siamo a circa 1500 bambini che hanno avuto il loro “buono”. Ad agosto altre risorse per altri ‘buoni’”

"A giugno abbiamo soddisfatto il 92% delle richieste, il 78% di chi non ha avuto il voucher non ne aveva diritto. Tra un mese una nuova finestra per altri voucher così da dare ancora altre opportunità"

“Se proprio la vogliamo mettere in ambito meteorologico, il tempo più che essere bello è decisamente afoso; politicamente parlando invece più che bello mi pare che per qualcuno sia troppo, e si sa, quando è troppo, si tende a riempirlo volendo parlare di tutto. Il mio, invece, il tempo è poco e quindi mi limito a dire quello che accade.

Accade che, come detto a giugno, si è aperta la seconda finestra per i voucher dedicati alle attività estive e anche in questo caso si è esaurita molto velocemente a dimostrazione che questa misura è molto apprezzata. Ad agosto, il 4, si aprirà la terza finestra con ulteriori risorse per dare ancora più risposte.

Ad oggi, in nemmeno un mese, abbiamo erogato quasi 1500 voucher e il sistema del “click day” permette di dare la risposta immediatamente escludendo di certo chi non ha diritto: a giugno, tra coloro che sono stati analizzati dal portale come richiedenti non soddisfatti, il 78% non ne aveva diritto, qualcuno addirittura non era nemmeno residente ad Arezzo.

Leggo che qualche consigliere di opposizione usa questa misura per fare polemica, la qual cosa è legittima e più che comprensibile. E del resto, se la misura fosse andata deserta si sarebbe detto che era una scelta fallimentare, visto che funziona e anzi “spopola” allora si dice che il metodo è sbagliato. Gioco delle parti, legittimo, più che normale e a parti inverse forse farei la stessa cosa perchè siamo dinnanzi ad una misura che sta veramente dimostrando come questo progetto sia importante per le famiglie aretine. Per quanto mi riguarda a me interessano due cose: sapere che quasi 1500 bambini hanno avuto il loro voucher e cercare di ampliare il numero dei beneficiari ancora una volta nel mese di agosto. Cosa che faremo”.