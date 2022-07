Tennis Club castiglionese: venerdì 24 ore di Tennis e Padel

Venerdì 8 luglio il Tennis Club Castiglionese organizzerà la 24 Ore di Tennis & Padel giunta quest’anno alla sua 8° edizione, tema della serata sarà la “Notte degli Oscar”. Sarà la festa del circolo, l’evento ormai imperdibile dell’estate castiglionese con ingresso aperto a tutti sia per giocare che per essere presenti alla serata del venerdì. Quest’anno il weekend 8-10 luglio avrà un sapore particolare perché inizierà venerdi 8 luglio alle ore 19 e si concluderà con la partita di ritorno in casa della serie C femminile di domenica 10 luglio: siamo tutti pronti per la festa della promozione in serie B2… !!!

Serata con cena a buffet curata dal ristorante del circolo Tirovino, Dj set by Gabriele Parri, angolo foto di rito con l’oscar by Andrea Viti Photographer e tornei di Tennis & Padel per 24 ore di fila. Info e iscrizioni direttamente al circolo o chiamando lo 0575659728.