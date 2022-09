Terranuova: tari 2022, previste alcune agevolazioni nonostante la chiusura della discarica per le utenze limitrofe all’impianto

Nonostante la chiusura della discarica di Podere Rota l’amministrazione comunale di Terranuova ha comunque previsto alcune agevolazioni in merito alla tariffa Tari per le utenze che insistono nell’area della discarica.

In particolare, le agevolazioni prevedono una riduzione della tassa sui rifiuti pari al 50% per le utenze che si trovano nelle aree più ravvicinate all’impianto (mentre quando la discarica era in funzione l’agevolazione era del 100%) e del 25% per le utenze che si trovano nelle aree limitrofe (precedentemente la tariffa era ridotta del 50%).