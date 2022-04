Terranuova Traiana – Baldaccio Bruni 0-0

TERRANUOVA TRAIANA

Scarpelli, Gautieri, Farini, Neri, Cioce, Tomberli, Artini (dal 81’ Dini), Massai (dal 55’ Conteduca), Sestini L. (dal 55’ Vestri), Borghesi (dal 70’ Occhiolini), Sacconi.

A disposizione: Pellegrini, Giusti, Magi, Romanò, Rotesi

Allenatore: Simone Calori

BALDACIO BRUNI

Vassallo, Piccinelli, Scarf, Bruschi, Paganelli, Giorni, Torzoni (dal 80’ Bartolomei), Mbouga, Sestini D.(dal 77’ D’Aprile), Sbardella, Ceppodomo (dal 92’ Polizzi).

A disposizione: Vada, Hajri, Milli, Polito, Francini, Mafucci

Allenatore: Mario Palazzi

MARCATORI:

NOTE:

RECUPERO: 0 + 5

ANGOLI: 2 – 5

Espulsi:

Ammoniti: Gautieri (TT)

ARBITRO Mattia Solito (Sezione Piombino)

ASSISTENTI Daniele Nesi (Sezione Firenze) – Gianluca Stella (Sezione Grosseto)

COMMENTO

Finisce 0-0 al Mario Matteini una gara povera di emozioni, nella quale le difese hanno avuto vita facile sugli attacchi avversari. La difesa biancorossa, con soli 12 reti incassate in 21 turni, si conferma la migliore del girone e dopo l’incontro odierno l’imbattibilità della porta difesa da Scarpelli ha superato i 300 minuti. Le noti meno liete per i ragazzi di Mister Calori arrivano però dal reparto offensivo, che ha trovato la via della rete soltanto una volta negli ultimi 4 incontri. Oggi i rifornimenti per Sacconi sono arrivati con il contagocce, e anche gli innesti nella ripresa di Vestri e Occhiolini hanno contribuito solo ad alzare il baricentro e a dare più di vivacità, ma non ad aumentare i pericoli dalle parti dell’ex Vassallo. Il numero uno biancoverde non viene mai seriamente impensierito e corre soltanto un brivido, al 63’, quando un piatto destro di Sacconi ben servito in area da Artini finisce fuori di un soffio.

Neanche sul finale di gara, nonostante i 5 minuti di recupero e con gli ospiti alle corde dal punto di vista atletico, i biancorossi non riescono mai a trovare il guizzo che gli avrebbe regalato tre punti preziosissimi.

La Baldaccio Bruni ha difeso con ordine, ma i ragazzi di mister Palazzi non venuti a Terranuova solo per difendersi; hanno anzi avuto a tratti il pallino del gioco in mano, e seppur non creando mai nitide occasioni, si sono fatti vedere più volte dalla parti di Scarpelli, con il duo Sbardella-Sestini D. sempre dinamici e vivaci.

Ne viene fuori quindi uno 0-0 che rispecchia fedelmente quanto visto in campo.

Il prossimo turno, cioè l’ultimo della stagione regolare, si disputerà sabato e vedrà il Terranuova Traiana di scena a Firenze contro il Porta Romana, mentre la Baldaccio Bruni sarà attesa da un vero e proprio spareggio-salvezza ospitando tra le mura amiche il Foiano

CRONACA

15’ Mbouma calcia di collo destro all’altezza del dischetto del rigore: la conclusione parte forte e tesa ma viene incoccia sulle gambe di un compagno

41’ Sbardella va via sulla corsia sinistra e mette al centro un pallone interessantissimo, ma la difesa biancorossa fa buona guardia e libera l’area

63’ traversone dalla sinistra di Artini a cercare Sacconi, ma il piatto destro del capitano biancorosso esce di poco sulla destra di Vassallo

68’ Tacco di Sestini D. per Sbardella la cui conclusione sul primo palo viene respinta con i piedi da Scarpelli

73’ Filtrante di Piccinelli per Sestini D. ma Scarpelli capisce tutto e anticipa il numero nove bianco verde sventando la minaccia sul nascere