Terranuova Traiana – Pontassieve 2-1

TERRANUOVA TRAIANA

Scarpelli, Farini, Artini (dal 90’ Marzi), Bega, Conteduca (dal 118’ Romanò), Neri, (dal 90’ Tomberli), Gautieri, Massai, Sestini (dal 100’ Dini), Borghesi (dal 73’ Vestri), Sacconi

A disposizione: Pellegrini, Giusti, Magi, Mascia

Allenatore: Simone Calori

PONTASSIEVE

Morandi, Fani, Giannelli S. (dal 106’ Adami), Di Leo (dal 74’ Bencini), Visibelli, Klajdi, Fantechi A. (dal 65’ Di Biase), Corsi (dal 46’ Nocentini), Pagnotta, Mazzei, Giannelli L. (dal 46’ Reggioli)

A disposizione: Romano, Fantechi M., Fabbri, Kortz

Allenatore: Marco Brachi

MARCATORI: 20 Rigore Bega (TT), 79’ Giannelli S.(P), 115’ Dini (TT)

NOTE:

RECUPERO: Tempi regolamentari: 0+5 Supplementari: 1+2

ANGOLI: 4-0

Espulsi: 115’ Nocentini (P)

Ammoniti: Farini e Marzi (TT) – Morandi, Visibelli e Giannelli L. (P)

ARBITRO Luca Barone (Sezione Pisa)

ASSISTENTI Andrea Ballotti (Sezione Pistoia) – Caterina Gelli (Sezione Prato)

COMMENTO

Un grande Terranuova Traiana conquista meritatamente la finale dei play off battendo nella semifinale del Matteini il Pontassieve, guadagnandosi così l’accesso alla finale in programma domenica prossima contro la Fortis Juventus, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio tra le mura amiche della Sinalunghese.

Gara intensa e palpitante quella vista quest’oggi a Terranuova, seppur disputata interamente sotto la pioggia, a tratti anche battente, che ha reso il terreno di gioco sempre più scivoloso e pesante.

Che fosse una gara ricca di emozioni lo si percepiva sin dalle prime battute di gioco, con entrambe le squadre da subito vivaci e propositive

Il Terranuova Traiana raccoglie i primi frutti al 20’, quando Borghesi è lesto ad avventarsi su un pallone in area anticipando il diretto avversario Giannelli S. che gli frana addosso: nessuna esitazione da parte di Barone che indica il dischetto! Dagli undici metri Bega spiazza Morandi per il primo vantaggio locale.

Sestini sfiora il raddoppio, ma la sua conclusione si infrange sulla parte alta della traversa, e si va quindi all’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa avvio veemente del Pontassieve che sfiora subito il pareggio con una conclusione a botta sicura di Fantechi A, ma un super Scarpelli gli nega un gol che sembrava già fatto

I ragazzi di Mister Calori sfiorano più volte il raddoppio, ma e’ ancora una volta un legno, stavolta colpito da Massai, a negare il doppio vantaggio.

Il Pontassieve resta così in partita fino a trovare il gol del pareggio al 79’, con Giannelli S. che si riscatta pienamente dopo il penalty procurato e porta i suoi sul pareggio.

Un minuto piu’ tardi avrebbero addirittura l’occasione per il clamoroso sorpasso, ma Scarpelli dice di no a Mazzei. Sarà questo l’ultimo guizzo degli ospiti, da li in poi in campo ci sarà soltanto il Terranuova Traiana che nel finale dei tempi regolamentari sfiora il nuovo vantaggio, prima con Sacconi ben servito da Sestini e poi da Vestri che colpisce il terzo legno di giornata! La porta di Morandi sembra diventare stregata e sull’ 1-1 si va quindi ai supplementari.

Il pareggio allo scoccare del 120’ sorriderebbe ai Terranuovei, meglio piazzati in classifica nel corso della stagione regolamentare, ma i ragazzi di mister Calori hanno ancora benzina nelle gambe e riescono finalmente a trovare il gol del nuovo vantaggio che chiude la contesa sul finire del primo tempo supplementare. Sul cross di Marzi si fionda Dini che in spaccata segna il suo primo gol stagionale e manda in visibilio il numeroso pubblico accorso quest’oggi al Matteini.

Finisce qui la stagione del Pontassieve che è da considerarsi comunque positiva; la formazione fiorentina si è resa protagonista di uno straordinario girone di ritorno che ha fatto riemergere i ragazzi di Mister Brachi dalle parti di bassa della classifica fino ad arrivare a centrare i playoff.

Il Terranuova Traiana conferma un’ottima annata e domenica prossima se la vedrà in finale contro la Fortis Juventus, che negli ultimi anni si è rivelata un’autentica bestia nera per i biancorossi nelle gare ad eliminazione diretta

CRONACA

14’ Triangolazione Gautieri-Massai-Gautieri con quest’ultimo che va alla conclusione: palla fuori di poco

17’ Lancio in profondità per Pagnotta che da posizione defilata tenta di superare Scarpelli con un pallonetto: palla alta sopra la traversa

19’ RIGORE PER IL TERRANUOVA TRAIANA!!! Borghesi prende il tempo a Giannelli s che lo stende in area di rigore

20’ GOL DEL TERRANUOVA TRAIANA!!! 1-0 Dagli undici metri Bega spiazza Morandi e porta in vantaggio i biancorossi

24’ Massai appoggia per Sestini che calcia di prima intenzione: palla che colpisce la parte alta della traversa

25’ Sestini avanza a serve Artini che va al tiro dal limite: para Morandi

32’ Ancora Sestini al tiro dai venti metri: palla fuori di poco

40’ Punizione dal limite per il Terranuova Traiana: la conclusione di Bega supera la barriera ma esce di pochissimo alla destra di Morandi

47’ partenza sprint per il Pontassieve: Mazzei mette al centro per Fantechi A. che calcia a botta sicura: miracolo di Scarpelli che salva sulla sua destra.

55’ Sestini serve Massai che entra in area e calcia: palo interno, secondo legno per i padroni di casa

62’ Gautieri crossa per Sacconi che colpisca di testa: Morandi si allunga e mette in corner

79’ GOL DEL PONTASSIEVE!!! 1-1 Azione insistita degli ospiti sulla destra che mandano al tiro Mazzei: la conclusione del numero 10 si stampa sulla traversa ma sulla respinta arrivano solo maglie azzurre. Il più lesto è Giannelli S. che insacca a porta vuota

80’ Ancora Pontassieve pericoloso, Lancio per Mazzei che entra in area e calcia: Para Scarpelli che evita il clamoroso sorpasso in 60 secondi.

86’ Sestini in verticale per Sacconi che calcia davanti a Morandi: fuori di un soffio

89’ Sacconi se ne va sulla sinistra, entra in area e mette al centro per Vestri; il numero 20 biancorosso elude l’intervento di un avversario e calcia in porta: palo! Terzo legno per i padroni di casa!

105’ GOL TERRANUOVA TRAIANA!!! 2-1 Marzi scappa sulla corsia destra e crossa al centro per Dini che irrompe dalla sinistra e in spaccata insacca per il nuovo vantaggio terranuovese!

114’ Conclusione dal limite di Klajdi: conclusione debole parata da Scarpelli

115’ Pontassieve in 10! Espulso per doppia ammonizione Nocentini

119’ Sacconi ancora vicino al gol: sinistro deviato da un difensore in corner, palla che ancora una volta sfiora il montante ed esce