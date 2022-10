Terranuova Traiana -Tau Calcio Altopascio 3-1

TERRANUOVA TRAIANA

D’Ambrosio, Farni, Maloku (dal 75’ Mazzeschi), Bega, Cioce, Artini, Petrioli (dal 58’Gautieri), Massai, Ceppodomo (dal 67’ Castaldo), Benucci (dal 74’ Mazzei), Sacconi (dal 84’ Betti)

A disposizione: Antonielli, Gabbrielli, Minocci, Sestini

Allenatore: Simone Calori

TAU CALCIO ALTOPASCIO

Carcani Niccolò, Borgia, Innocenti (dal 75’Quilici), Anzilotti (dal 65’ Antoni), Vannuci, Cartano, Pietrelli (dal 85’ Aliboni), Meucci, Giustarini (dal 71’ Cargioli), Brega (dal 57’ Carcani Tommaso), Masini

A disposizione: Di Biagio, Fasciana, Becucci, Granito

Allenatore: Pietro Cristiani

MARCATORI: 36’ Sacconi (TT), 59’ Ceppodomo (TT), 63’ Meucci (TAU), 70’ Benucci (TT)

NOTE:

RECUPERO: 1 + 6

ANGOLI: 5 – 1

ESPULSI :

AMMONITI: Ceppodomo (TT) – Borgia e Innocenti (TAU)

ARBITRO: Marco Salvatore Testaì (Sezione Catania)

ASSISTENTI: Andrea Mongelli (Sezione Chieti) – Nicola Giancristofano (Sezione Lanciano)

COMMENTO

Vittoria fondamentale per il Terranuova Traiana che ritrova la gioia dei 3 punti che mancava ormai da troppo tempo.

Vittoria doppiamente importante che rilancia in classifica i biancorossi e gli permette di sopravanzare proprio la formazione altopascese.

3 punti meritati per i valdarnesi che arrivano dopo una gara accorta e determinata, con i ragazzi di Mister Calori che hanno fatto tesoro degli errori commessi in passato e che hanno fatto dell’attenzione e del cinismo le loro armi vincenti.

Poche le occasioni nitide create, ma quasi tutte concretizzate. Prima con una grande giocata di Sacconi che si inventa una rete in semi-rovesciata con spalle alla porta dopo aver brillantemente lavorato un assist di Cioce, e poi è ancora lo stesso Sacconi a recuperare un pallone quasi sulla linea di centrocampo, ad involarsi sulla corsia di destra e a servire Ceppodomo che insacca firmando il suo secondo centro consecutivo in questo campionato.

Il Tau ha il merito di non arrendersi e accorcia le distanze con Meucci (il migliore dei suoi sia per quantità che per qualità) che al 63’ scatta sul filo del fuorigioco e con un destro potente e angolato riapre la partita.

Nel finale il Tau ci crede ma il gol di Benucci dopo uno scambio con Castaldo restituisce il doppio vantaggio e un po’ di tranquillità ai valdarnesi, che gestiscono bene gli ultimi assalti degli amaranto e portano a casa una preziosissima vittoria di fronte al pubblico festante del Mario Matteini

Domenica prossima doppia sfida con le formazioni del comune di Città di Castello, con il Terranuova Traiana che andrà in trasferta contro l’ostico Trestina, mentre il Tau Altopascio affronterà tra le mure amiche proprio il Città di Castello

CRONACA

PRIMO TEMPO

4’ cross di Maloku per Sacconi: colpo di testa debole che esce sul fondo

12’ traversone insidioso di Maloku ancora per Sacconi che interviene in spaccata ma non trova la sfera

14’ cross di Borgia per Masini: colpo di testa in avvitamento con palla alta

16’ conclusione di Ceppodomo dal limite: fuori di poco

22’ scambio Brega-Giustarini con quest’ultimo che va al tiro: conclusione ad incrociare che esce di pochissimo alla destra di D’Ambrosio

36’ GOL TERRANUOVA TRAIANA!!! 1-0 cross di Cioce per Sacconi che spalle alla palla arpiona la sfera e calcia in semi-rovesciata: palla all’angolino basso su cui nulla può l’estremo difensore ospite. Primo gol stagionale per il capitano biancorosso

37’ brivido in area terranuovese: conclusione dalla distanza di Masini con la respinta di pugno di D’Ambrosio che sbatte sulla testa di Artini e per poco non termina in fondo al sacco, per quello che sarebbe stato il più rocambolesco degli autogol

SECONDO TEMPO

51’ conclusione dal limite di Brega: para D’Ambrosio

56’ lancio di Brega per Masini che la mette al centro di prima intenzione: sventa la difesa biancorossa

59’ GOL TERRANUOVA TRAIANA!!! 2-0 Sacconi recupera palla a metà campo, si invola sulla corsia di destra e mette al centro un delizioso traversone che Ceppodomo appoggia in rete di piatto destro.

63’ GOL TAU ALTOPASCIO!!! 2-1 Lancio per Meucci che si inserisce dalle retrovie scattando sul filo del fuorigioco e con un gran destro ad incrociare batte D’Ambrosio sul palo lungo

69’ Sacconi scarica per Gautieri che calcia di venti metri: conclusione potente ma da dimenticare

70’ GOL TERRANUOVA TRAIANA!!! 3-1 Scambio Castaldo-Benucci con quest’ultimo che entra in area e con un potente sinistro insacca alle spalle di Carcani. Anche per Benucci si tratta del primo centro stagionale.

75’ lancio di Borgia per Cargioli: conclusione potente ma abbondantemente fuori

82’ Traversone di Meucci per Antoni: colpo di testa alto

91’ Conclusione dalla distanza di Aliboni: para D’Ambrosio