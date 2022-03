Terranuova Traina – Nuova Foiano 0-1

TERRANUOVA TRAIANA

Scarpelli, Gautieri, Artini, Bega, Cioce, Neri (dal 88’ Farini), Marzi, Sestini (dal 69’ Conteduca), Vestri (dal 65’ Occhiolini), Borghesi (dal 61’ Borghesi), Romanò (dal 46’ Sacconi).

A disposizione: Pellegrini, Giusti, Dini, Tomberli.

Allenatore: Simone Calori

NUOVA FOIANO

Bettoni, Nocentini, Rossi, Di Mambro, Travaglini, Rescigno, Manu Solomon, Romani, Pareggi (dal 82’ Prato), Catalano (dal 88’ Gangi), Tenti (dal 77’ Rufini)

A disposizione: Sanarelli, Bruschi, del Santo, Verdelli, Perju, Mostacci

Allenatore: Filippo Zacchei

MARCATORI: 57’ Catalano

NOTE:

RECUPERO: 1-5

ANGOLI: 6-1

Espulsi: 72’ Manu Solomon (F), 95’ Bega (TT)

Ammoniti: Neri e Sacconi (TT), Rossi, Romani e Tenti (F)

ARBITRO Leonardo Labruna (Sezione Pontedera)

ASSISTENTI Silvia Scipione (Sezione Firenze) – Luca Salvadori (Sezione Arezzo)

COMMENTO

Un brutto Terranuova Traiana esce sconfitto dal Mario Matteini per la prima volta in questa stagione, dopo 6 vittorie e 3 pareggi, e non approfitta della sconfitta della Fortis Juventus per riacciuffare il secondo posto in classifica.

La squadra di Mister Calori quest’oggi è parsa meno propositiva del solito, ha provato a mantenere alto il ritmo ma si è rivelata poco lucida e priva di idee negli ultimi sedici metri.

L’estremo difensore ospite terminerà la contesa praticamente inoperoso.

Dall’altra parte il Foiano, seppur rimaneggiato, in fase offensiva ha forse fatto ancora di meno, non facendosi mai vedere dalle parti di Scarpelli. Ma ha fatto comunque fatto una partita gagliarda e accorta, si è difeso con ordine e ha saputo approfittare dell’incredibile incomprensione della difesa biancorossa che al 57’ ha regalato a Catalano un pallone che era solo da spingere in fondo al sacco della porta di Scarpelli rimasta sguarnita.

Sarà questo l’unico tiro nello specchio della porta degli ospiti, che però risulterà sufficiente per raccogliere l’intera posta in palio.

Al 72’, nel giro di 60 secondi, Manu Solomon raccoglie due cartellini gialli lasciando i suoi in 10 per oltre mezz’ora, ma neanche con l’uomo in più i terranuovesi riescono a sporcare i guanti di Bettoni.

Al fischio finale di Labruna, dopo 5 minuti di recupero, sono quindi i numerosi tifosi foianesi a festeggiare la vittoria che mancava dallo scorso 12 dicembre (1-0 allo stadio dei Pini contro la Baldaccio Bruni; da allora 3 pareggi e 3 sconfitte)

Domenica prossima valdarnese impegnati a Gaiole in Chianti mentrE il Foiano riceverà tra le mura amiche il Pontassieve

CRONACA

2’ schema su punizione per il Terranuova Traiana che libera al tiro Sestini ma la conclusione viene parata facilmente

7’ tiro dal limite di Manu Solomon che termina sul fondo

46’ Manu Solomon verticalizza per Pareggi che lascia sfilare per Romani; conclusione da dimenticare

50’ punizione di Vestri che prova a sorprendere Bettoni calciando direttamente in porta; l’estremo difensore è attento e non si lascia sorprendere

56’ colpo di testi di Di Mambro a seguito di un corner; palla fuori sulla sinistra di Scarpelli

57 GOL FOIANO!!! 0-1 incredibile incomprensione della difesa biancorossa; Scarpelli esce di porta per raccogliere un innocuo pallone, viene preceduto dal compagno di squadra Artini che però rinvia malamente sui piedi di Catalano; il numero 10 non si lasciava sfuggire la ghiotta occasione e dal limite dell’area insacca la porta rimasta sguarnita, realizzando il suo primo gol stagionale

72’ espulso Manu Solomon! Doppio giallo nel giro di 60 secondi per il numero 7 amaranto che lascia in 10 i suoi

93’ Gautieri si libera in area e va al tiro; conclusione altissima

95’ Espulso Bega! Rosso diretto per il centrale biancorosso per gioco scorretto