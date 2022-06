Torna Cortona Jazz: il 6, 7 e 8 luglio musica nel Monte Ginezzo

Un evento musicale ormai consolidato dal 2017 che riporta a Cortona la grande musica jazz con grandi interpreti che si confronteranno con giovani talenti. La quarta edizione intende proseguire la tradizione dei workshop, dei concerti, delle jam session, coinvolgendo gli abitanti, i turisti e tanti musicisti provenienti da tutto il mondo. Quattro giorni di formazione e studio che si svolgeranno in una cornice unica come la montagna cortonese.

Grazie ad una rete internazionale costruita negli anni tramite uno stretto legame con il Conservatoire Populaire de Musique/AMR di Ginevra in Svizzera, anche per questa edizione 2022, saranno coinvolti un gruppo di 20 giovani musicisti provenienti da tutta Europa.

Le lezioni avranno come docenti:

– Ohad Talmor (sax): Director of Jazz Studies – Conservatoire Populaire de Musique di Ginevra, nonché docente in Performance alla New School Jazz di New York

– Jim Black (batteria) professore alla Università di Berna e al Siena Jazz Masters

– Shane Endsley (tromba) Professore alla Metropolitan State University di Denver e Direttore della Denver Municipal Band

– Or Bareket (contrabbasso) compositore tra le altre cose vincitore nel 2011 del premio della International Society of Bassists’ jazz.

A sostegno del progetto, rientra anche la collaborazione con la Cooperativa di Comunità La Montagna Cortonese, la quale fornirà le strutture per lo svolgimento del workshop, situate nella suggestiva cornice del Monte Ginezzo.

Il 6 luglio, l’apertura dei concerti dei docenti che vedrà anche una jam session degli studenti sarà preceduta da una degustazione di ottimi vini del territorio da parte del Consorzio Vini Cortona, partner del progetto Cortona Jazz.

Poi di nuovo il 7 e 8 Luglio, concerti dalle ore 21,30 con composizioni inedite e format ogni sera innovativi. Sarà un’occasione unica per ascoltare importanti musicisti d’oltreoceano e per scoprire quali saranno le nuove stelle del jazz europeo.

Come Arrivare: (circa 15 minuti dal centro Storico)

Da Cortona salire per loc. Torreone e continuare in direzione Portole. Arrivati a Portole tenere la destra (verso Città di Castello) seguendo sempre la strada che andrà in discesa finché non si troverà un cartello con scritto Passo della Cerventosa. Dopo il cartello sulla destra c’è una strada sterrata, con indicazione Monte Ginezzo, che va in salita. Salire la strada sterrata per circa 1 km ed alla seconda a destra seguire il cartello Off Grid Farming. Sempre dritto fino al cartello che indica Agriturismo Case Ginezzo. Saranno comunque apposti dei cartelli segnaletici lungo il percorso.