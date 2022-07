Torna il solstizio di Anghiari: tutti a vedere lo spettacolo del sole che penetra Corso Matteotti. Appuntamento venerdì alle 5:30

Torna il solstizio di Anghiari e sale l’attesa per La Via del Sole, l’evento che ogni anno, all’alba, vede allinearsi perfettamente il sole con Corso Matteotti, creando incantevoli giochi di luci. Si tratta di un vero e proprio spettacolo che quest’anno andrà in scena venerdì 15 luglio alle 5,30 del mattino e che vede appunto protagonista il sole e l’ingegno dell’uomo: i suoi raggi illuminano gli edifici che si affacciano sulla “ruga di San Martino” e la strada “dritta” che collega Anghiari con Sansepolcro.

Per l’occasione sarà possibile anche visitare, a breve distanza dalla Ruga di San Martino, i rinnovati ambienti di Villa Gennaioli dove proprio in questi giorni si tiene la mostra d’arte “Anghiari sotto una cupola stellata” in onore di Margherita Hack (1922/2013), nel centenario dalla nascita dell’astrofisica di fama mondiale. Al termine dell’evento sarà offerta una colazione a tutti i presenti accompagnati da un piccolo concerto ad archi di UMBRA LUCIS.

“Siamo davvero emozionati per il ritorno di uno degli eventi più spettacolari di Anghiari – ha commentato il sindaco Alessandro Polcri – le foto scattate all’alba del solstizio d’estate sono delle vere e proprie cartoline che da sempre caratterizzano il nostro territorio e l’emozione che si vive davanti ai giochi di luce che illuminano Corso Matteotti è davvero indescrivibile. Finalmente potremo tornare di nuovo a condividere questo momento che tanto era mancato nei due anni di pandemia”.