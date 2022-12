Torna la magia del Natale a San Giovanni

Oltre un mese di spettacoli, iniziative, mostre, concerti, conferenze, cene, show, parate, mercatini, presentazioni di libri, laboratori artistici. Presentati tutti gli appuntamenti che compongono il ricco programma di eventi per le festività natalizie nella città del Marzocco. Sabato 3 dicembre l’accensione dell’albero e l’inaugurazione del Natale 2022 a San Giovanni

E’ Natale a San Giovanni Valdarno. La città si prepara ad indossare l’abito delle feste mentre nell’aria già si respira la magia. Anche quest’anno un ricco calendario di appuntamenti animerà la città di Masaccio per oltre un mese: dal 2 dicembre fino all’8 gennaio.

Spettacoli, iniziative, mostre, concerti, conferenze, cene, show, parate, mercatini, presentazioni di libri, laboratori artistici. Dolci tradizioni e attese novità accompagneranno i cittadini ad assaporare il Natale nella città del Marzocco, attirando turisti e visitatori dall’intero territorio.

Tantissime le attività organizzate da Comune di San Giovanni Valdarno con l’associazione Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Camera di commercio di Arezzo e Siena, l’associazione Natale nel Mondo, Muse, Materiali sonori, associazione Residenti in centro storico, l’Accademia musicale valdarnese, Unicoop Firenze, Andos onlus, Progetto cittadini attivi, Liberarte, Tavolo della partecipazione, Caritas di San Giovanni Valdarno ed i musei cittadini, pensate per coinvolgere persone di età e interessi differenti.

Il programma è stato presentato questa mattina a Palomar, la Casa della cultura. Oltre al sindaco Valentina Vadi, sono intervenuti Massimo Pellegrini, presidente dell’associazione Pro Loco di San Giovanni Valdarno e Simona Camici del Centro Commerciale Naturale Vie di San Giovanni Valdarno.

“Come è ormai consuetudine di questa Amministrazione comunale anche nell’occasione delle prossime festività natalizie, abbiamo messo insieme le forze e le energie cittadine per realizzare un cartellone di eventi che raccoglie quanto sarà realizzato, da domani fino ai primi giorni di gennaio 2023 a San Giovanni Valdarno” hanno dichiarato il sindaco di san Giovanni Valdarno, Valentina Vadi e l’assessore alla cultura, Fabio Franchi .“Tutti gli eventi in programma sono stati organizzati, infatti, dal tavolo degli eventi di cui fanno parte l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale, le Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato), le associazioni culturali della città che hanno contribuito, in termini di idee e di sostegno economico, alla realizzazione del programma e, per il secondo anno consecutivo, la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, a supporto di una delle iniziative di punta di questo Natale, la mostra dell’artigianato artistico che si terrà nella Pieve.

Tanti gli eventi in cartellone, numerose le occasioni di svago, di divertimento, di approfondimento culturale destinate a tutte le età e che avranno come scenario le strade e le piazze del centro storico, i musei cittadini, Palomar – Casa della cultura, il Cinema Masaccio, la Pieve di San Giovanni Battista, la Cappella dei Pellegrini e tanti altri luoghi. Tra queste, senza dubbio da segnalare, la tradizionale mostra dei presepi della associazione Natale nel Mondo, gli eventi degli artisti di strada organizzati dal Ccn e da Confcommercio, la casina di Babbo Natale a cura della associazione Progetto Cittadini Attivi, la Befana dell’Edilizia Acrobatica e la mostra di artigianato artistico “I mestieri dell’Arte fra Tevere e Arno” promossa da Confartigianato Imprese Arezzo e CNA Arezzo per la prima volta nel nostro Comune. A queste si affiancano anche la mostra su Masaccio e Angelico, che è stato senza dubbio l’evento culturale dell’anno a San Giovanni Valdarno e che anche durante le festività natalizie continuerà ad offrire opportunità per visitatori e turisti, ed il Premio Melani, quest’anno assegnato al regista danese Lars Von Trier. Pur in un momento ancora critico siamo riusciti a portare avanti proposte unitarie per rendere la città più accogliente e mantenere vivo lo spirito natalizio. Nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo e che ci stanno aspettando, non potevamo rinunciare alla magia del Natale: per questo, tra luminarie, eventi, mostre, mercati e mercatini, concerti, cori, attività per bambini, spettacoli, e grazie al contributo determinante delle associazioni culturali e di promozione sociale, grazie al contributo fattivo delle associazioni di categoria, grazie ai numerosi sponsor, abbiamo messo in campo un ricco e articolato programma, affinché tutti possano vivere i colori, il calore e la magia del Natale per le vie della nostra meravigliosa città. Invitiamo la comunità a partecipare a questo Natale, con l’arte, la cultura, gli addobbi, con il tradizionale Concerto di Natale a cura della Banda Comunale, con il Toscana Gospel Festival che per la terza volta farà tappa nel nostro Comune e con tante altre iniziative, e a sostenere le nostre attività commerciali. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito e partecipato all’organizzazione di queste festività, ai commercianti, che si sono impegnati da subito per un’offerta ricca e di qualità, alle associazioni, agli operatori culturali, e ai tanti cittadini, di San Giovanni, del Valdarno ed oltre, che vorranno assaporare nella nostra città la magia del Natale”, hanno concluso il sindaco e l’assessore.

“Il 2022 – ha sottolineato Massimo Pellegrini – è l’anno di ritorno alla normalità e noi lo festeggiamo con una serie di eventi che coinvolgono grandi e piccini. Proprio ai bambini, che sono stati più penalizzati negli anni scorsi, abbiamo dedicato numerose iniziative per coinvolgerli e renderli protagonisti di queste feste. Torna infatti la Befana acrobatica il pomeriggio del 6 gennaio e il concorso Children & Christmas, il Natale visto con gli occhi dei bambini. Non mancherà il premio all’addobbo più bello con la quarta edizione del concorso ‘Il Natale è alle porte’ e stiamo organizzando una magnifica sorpresa per il consueto video degli auguri natalizi della città”.

Sabato 3 dicembre alle 16,45 l’accensione dell’albero di Natale in piazza Cavour inaugurerà le festività a San Giovanni. Fra gli appuntamenti tradizionali non mancheranno il concerto di Natale venerdì 16 dicembre, il concerto Gospel for Christmas domenica 18 dicembre, i mercatini in piazza, la mostra dei presepi alla basilica di Santa Maria delle Grazie. Si rinnovano le iniziative “Regalo sospeso”, “il Natale è alle porte” e si moltiplicano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli come il trucca bimbi, la casa di Babbo Natale, la Befana acrobatica.

Novità di quest’anno il “Xmas shopping & spettacoli” organizzato dal Centro commerciale naturale in corso Italia: nelle giornate di giovedì 8, sabato 10, domenica 11, domenica 18 e venerdì 23 dicembre, dalle 16 alle 20, il centro storico sarà allietato da circensi, giocolieri e artisti di strada che proporranno spettacoli per grandi e piccini.

“Un progetto – ha dichiarato Simona Camici del Centro commerciale naturale – che nasce dalla volontà del CCN che coinvolgendo artisti di varia estrazione e provenienza vuole portare spettacoli, parate sulle strade dello shopping natalizio. Obiettivo è quello di portare la magia dell’arte di strada nei punti di unione e scambio del centro storico di San Giovanni Valdarno, usando il circo come mezzo di comunicazione, unione e condivisione dello spirito natalizio”.

Di grande rilievo sarà la sedicesima edizione del premio Marco Melani a cura di Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea, che si terrà al cinema Masaccio nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 dicembre. Sabato 10 alle 21 la consegna del riconoscimento, quest’anno assegnato al maestro Lars Von Trier (Palma d’Oro a Cannes nel 2000 con “Dancer in the dark”). A ritirare il premio interverrà un celebre attore statunitense di fama internazionale designato proprio dal registra. Dopo la cerimonia, sarà proiettato un omaggio al maestro danese, ed uno dei suoi film espressamente scelto e voluto da lui. Il giorno successivo è prevista un’intera giornata di programmazione dedicata ad Enrico Ghezzi, direttore e tra i curatori del premio, e a Marco Melani.

E infine sono ben cinque le mostre in svolgimento nel periodo natalizio a San Giovanni: oltre a “Masaccio e Beato Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura” che fa parte del progetto Terre degli Uffizi de Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei, appuntamento da non perdere a Casa Masaccio con “Pupille”; c’è poi l’esposizione di artigianato artistico “I mestieri dell’Arte tra Tevere e Arno”, promossa da Confartigianato e da CNA Arezzo, in collaborazione con la Pro Loco, il Comune, l’Associazione Nazionale Carabinieri di San Giovanni e l’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sez. “Piero Sansoni” di San Giovanni Valdarno la cui inaugurazione è prevista venerdì 9 dicembre. Infine la mostra di presepi ispirata a “Canto di Natale” di Charles Dickens a cura dell’Associazione culturale “Natale nel mondo”, che si sta facendo apprezzare da diversi anni in tutto il territorio nazionale per le sue esposizioni di presepi, presentata questa mattina dal presidente dell’associazione Natale nel mondo Giuseppe D’Orsi.

NATALE A SANGIOVANNI VALDARNO 2022

“DICEMBRE”

VENERDÌ 2 DICEMBRE

Ore 17 | Palomar

Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura

Dialoghi sull’arte

La figura di Cosimo de’ Medici, padre del Rinascimento fiorentino e l’arte del suo tempo

Lorenzo Tanzini in dialogo con Valentina Zucchi

Ore 20 | Saloni della Basilica

Aspettando il Natale… cena in rosa

Evento di beneficienza a cura di Unicoop e A.N.D.O.S. onlus

SABATO 3 DICEMBRE

Ore 11,30 | Abbazia di San Salvatore a Soffena – Castelfranco di Sopra

Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura

Eventi ad arte

Gli affreschi dell’abbazia di San Salvatore a Soffena

Visita guidata a cura di Paola Ilaria Mariotti

Direzione regionale musei della Toscana

Ore 16 | Piazza Cavour

Truccabimbi

A cura del Progetto Cittadini attivi

ore 16,45 | Piazza Cavour

Accensione dell’albero di Natale e inaugurazione delle Festività Natalizie

Con il Concerto Comunale di San Giovanni Valdarno

A cura dell’Associazione Pro Loco “Roberto Costagli”

Ore 17 | Basilica S. Maria delle Grazie

Inaugurazione Mostra dei Presepi

Charles, l’uomo che scrisse il Natale

Mostra di presepi con richiami all’opera letteraria “Canto di Natale” di Charles Dickens.

A cura dell’Associazione Natale nel Mondo

Ore 17 | Palomar

Pro e contro

Frammenti di storia dell’arte dall’Ottocento al Novecento

Gli artisti del manifesto pubblicitario. Dall’Ottocento agli anni Venti – Trenta

A cura di Marco Fidolini

IL GUSTO DELL’ARTE

Ore 18,45 | Museo delle Terre Nuove e Museo della Basilica

Visita guidata alla mostra “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura”.

Ore 20 | Saloni della Basilica piazza Masaccio

Degustazione di vini dell’Azienda Agricola “Fattoria Casabianca” di Bucine, con assaggi di prodotti locali e «olio nuovo».

Ore 21,15 | Pieve di San Giovanni Battista piazza Cavour

Concerto del coro “Kastalia – Ensemble vocale femminile di Arezzo” diretto dal Maestro Eugenio Dalla Noce

Visita guidata alla mostra: € 7,00

Cena – degustazione e concerto: € 18,00 (€ 15,00 per i soci delle associazioni Liberarte e Residenti in Centro Storico).

Prenotazioni entro giovedì 1° dicembre presso:

Cartolibreria Lear, Corso Italia 157

Pro Loco, Piazza Cavour, tel. 055 9126268

DOMENICA 4 DICEMBRE

Dalle ore 9 alle ore 19 | Centro storico

Edizione straordinaria

MERCATO SETTIMANALE INTERA GIORNATA

Intera giornata | Piazza Cavour

Mercatino delle idee

A cura dell’Associazione Pro Loco “Roberto Costagli”

Ore 17,30 | Palomar

Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura

Eventi ad arte

Tutto in 6 anni. Genio e creatività in Masaccio e Jimi Hendrix

Spettacolo a cura di Lorenzo Becattini con Elisa Giobbi

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

Ore 21.15 | Circolo ACLI Via Roma n. 1

ComiChristmaShow

Spettacolo a cura dell’Associazione culturale “Paro Paro”

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

Ore 16,30 | Piazza Cavour

Cori sotto l’albero

Christmas in Lovah

A cura dell’Associazione culturale “Paro Paro”

Dalle ore 16 alle ore 19 | Corso Italia 178

Casa di Babbo Natale e Regalo sospeso 2022

A cura del Progetto Cittadini attivi e Tavolo della Partecipazione

SABATO 10 DICEMBRE

Dalle ore 16 alle ore 19 | Corso Italia

Casa di Babbo Natale e Regalo sospeso 2022

A cura del Progetto Cittadini attivi

Ore 17 | Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie

Masaccio e Beato Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura

Visite ad arte: i curatori raccontano…

Carl Brandon Strehlke e Michela Martini raccontano la mostra

Ore 18 | Palomar

Masaccio e Beato Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura

Eventi ad arte

Uno sguardo nuovo su Masaccio e Angelico

Presentazione del catalogo della mostra con il curatore del volume Carl Brandon Strehlke e gli autori dei testi

DOMENICA 11 DICEMBRE

Ore 16 | Via Mannozzi presso sottopasso stazione

Battle Freestyle + Live – Vita Da Vicolo Contest Vol: 3

A cura di Materiali Sonori e Vita da Vicolo

Dalle ore 16 alle ore 19 | Corso Italia

Casa di Babbo Natale e Regalo sospeso 2022

A cura del Progetto Cittadini attivi

VENERDÌ 16 DICEMBRE

Ore 21,15 | Cinema Masaccio

55° CONCERTO DI NATALE

Eseguito dal Concerto Comunale di San Giovanni Valdarno

SABATO 17 DICEMBRE

Dalle ore 9 alle ore 19 | Centro storico

MERCATO SETTIMANALE INTERA GIORNATA

Intera giornata | Piazza Cavour

Mercatino di Natale

A cura di C.A.L.C.I.T. Valdarno Onlus

Dalle ore 16alle ore 19 | Corso Italia

Casa di Babbo Natale e Regalo sospeso 2022

A cura del Progetto Cittadini attivi

Ore 17 | Palomar

Pro e contro

Frammenti di storia dell’arte dall’Ottocento al Novecento

Impegno civile e politico. Da Goya al primo Novecento

A cura di Marco Fidolini

Ore 17,30 | Pieve di San Giovanni Battista piazza Cavour

Presentazione del libro La scuola della creatività: la scuola dell’infanzia Rosai-Caiani-Polverini dal 1973 al 1982. I documenti conservati e i racconti di chi l’ha vissuta a cura di Marina Macchio (Multimage editore)

Ore 21 | Cinema Masaccio Via G. Borsi n. 3

Spettacolo teatrale

La Compagnia teatrale “Guelfi e Ghibellini” ne

L’Acqua cheta di Augusto Novelli

Commedia in vernacolo fiorentino

A cura del Rotary Club Valdarno, del Rotary Club Firenze Est e dell’Associazione Culturale “Paro Paro”

DOMENICA 18 DICEMBRE

Intera giornata | Piazza Cavour

Mercatino delle idee

A cura dell’Associazione Pro Loco “Roberto Costagli”

Mercatino di Natale

A cura della Caritas Valdarno

Dalle ore 16 alle ore 19 | Corso Italia 178

Casa di Babbo Natale e Regalo sospeso 2022

A cura del Progetto Cittadini attivi e Tavolo della Partecipazione

Ore 17,30 | Pieve di San Giovanni Battista piazza Cavour

Concerto Gospel del Saint Mary Gospel Choir di San Giovanni Valdarno

“Gospel for Christams XIV”

A cura dell’Associazione Pro Loco “Roberto Costagli”

LUNEDÌ 19 DICEMBRE

Ore 10 | Cinema Masaccio via G. Borsi n. 3

Le droghe: quante storie!

Alla presenza degli studenti degli Istituti Superiori

Incontro con il Professor Edoardo Polidori

Ore 18 | Cinema Masaccio via G. Borsi n. 3

Le droghe: quante storie!

Prevenzione e formazione per gli adulti

Incontro con il Professor Edoardo Polidori

A cura dell’Associazione Valdarnese Solidarietà

Ore 20 | Saloni della Basilica piazza Masaccio

Cena degli auguri

A cura dell’Associazione Valdarnese Solidarietà

MARTEDÌ 20 DICEMBRE

Ore 16 | Cinema Masaccio via G. Borsi n. 3

Spettacolo

Natale dentro e oltre le mura

A cura della Rete M.A.R.T.E. delle istituzioni scolastiche del Valdarno per il piano delle arti

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE

Ore 21 | Sala La Nonziata

Concerti per la Toscana

Recital Pianistico

Ruggiero Fiorella

Musiche di Haydn, Chopin, Brahms

A cura dell’Accademia Musicale Valdarnese

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE

Ore 17,30 | Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie piazza Masaccio

Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura

Eventi ad arte

200 milioni di pixel per l’Annunciazione

a cura del Dipartimento d’Architettura dell’Università Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Ore 21 | Cinema Masaccio via G. Borsi n. 3

XXVI edizione del Toscana Gospel Festival

Nathan Mitchell and the Voices of Inspiration

A cura di Officine della Cultura

VENERDÌ 23 DICEMBRE

Dalle ore 16 alle ore 19 | Corso Italia 178

Casa di Babbo Natale e Regalo sospeso2022

A cura del Progetto Cittadini attivi e Tavolo della Partecipazione

SABATO 24 DICEMBRE

Dalle ore 16 alle ore 19 | Corso Italia 178

Casa di Babbo Natale e Regalo sospeso 2022

A cura del Progetto Cittadini attivi e Tavolo della Partecipazione

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

Ore 21 | Sala La Nonziata

Concerti per la Toscana

Quintetto OIDA, Andrea Turini pianoforte, Moira Michelini pianoforte

Musiche di Bach, Beethoven

A cura dell’Accademia Musicale Valdarnese

“GENNAIO”

DOMENICA 1° GENNAIO

Ore 10 | Piazza Cavour

Partenza Capodanno di corsa

A cura dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi – Sez. “Enzo Bianchi” di San Giovanni Valdarno

LUNEDÌ 2 GENNAIO

Ore 21 | Sala La Nonziata

Concerti per la Toscana

Recital Pianistico

Nicolò Indelicato

Musiche di Bach, Schumann, Tchaikovsky, Liszt

A cura dell’Accademia Musicale Valdarnese

GIOVEDÌ 5 GENNAIO

Ore 21 | Sala La Nonziata

Concerti per la Toscana

Concerto dei docenti dell’Istituto Musicale Valdarnese “Francesco Feroci”

A cura dell’Accademia Musicale Valdarnese

VENERDÌ 6 GENNAIO

Ore 16 | Piazza Cavour

Befana acrobatica

A cura dell’Associazione Pro Loco “Roberto Costagli”

DOMENICA 8 GENNAIO

Intera giornata | Piazza Casprini

Fiera mercato Valdarnissima

A cura dell’Associazione Pro Loco “Roberto Costagli”

“XMAS SHOPPING & SPETTACOLI”

A cura del Centro Commerciale Naturale

in corso Italia dalle ore 16 alle ore 20

Giovedì 8 dicembre

MAKI- La vera famiglia

MARCEL ESO – Sere yo Maestro

MADONNARI – Arte in strada

Sabato 10 dicembre

CIRCO IN VALIGIA – Equilibrismi e magia

BACHI – Pillole di Natale

LA GIROVAGA – Giocoleria comica

Domenica 11 dicembre

MORTIMER – il Fachiro tonto

HOOP BOOM – Travie Circus

NOPALITO CLOW – Travie Circus

Domenica 18 dicembre

GAIETTI – Animazione itinerante

SCANTA – Romper l’equilibrio

SACHA – Faccio Show

A cura di Confcommercio

Venerdì 23 dicembre

ATMEN – Equilibrismi e magia

ELICRISTO – Circo e narrazione

MATTIA – Monociclo magico

A cura di Confcommercio

CINEMA MASACCIO D’ESSAI

“Nel mese di dicembre e per le festività natalizie prosegue la programmazione del Masaccio d’essai. Per info sul programma, vedi

www.cinemamasaccio.it

www.facebook.com/masacciodessai”

“PREMIO MARCO MELANI”

PREMIO “MARCO MELANI” 16ª EDIZIONE

A cura di Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 21 | Cinema Masaccio via G. Borsi n. 3

Consegna del Premio “Marco Melani” al regista LARS VON TRIER

A seguire

Omaggio all’opera di Lars Von Trier e proiezione film

DOMENICA 11 DICEMBRE

Cinema Masaccio via G. Borsi n. 3

LADRI E FRATI DI CINEMA: MARCO MELANI, ENRICO GHEZZI, PIERO BARGELLINI

Ore 16

Ladri di cinema di Marco Melani

Ore 16,15

Gli ultimi giorni dell’umanità di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo

Alla presenza di Enrico Ghezzi e Gabriele Monaco

Ore 21 | OMAGGIO A MARCO MELANI

Marco Melani – The Man with the Golden Eye a cura di Chiara Seghetto

Ore 22.00

Anthology di Piero Bargellini

MOSTRE:

MOSTRA “MASACCIO E BEATO ANGELICO. DIALOGO SULLA VERITÀ NELLA PITTURA” (con scritta “PROROGA AL 31 GENNAIO 2023”)

Orari apertura

Dal martedì al venerdì 15-19

Sabato e domenica 10-13 e 15-19

MOSTRA “PUPILLE” a CASA MASACCIO

Orari apertura

Dal martedì al venerdì 15-19

Sabato e domenica 10-13 e 15-19

ESPOSIZIONE DI ARTIGIANATO ARTISTICO “I MESTIERI DELL’ARTE FRA TEVERE E ARNO”

Promossa da Confartigianato Imprese Arezzo e CNA Arezzo in collaborazione con Comune di San Giovanni Valdarno e Associazione Pro Loco “Roberto Costagli”

VENERDÌ 9 DICEMBRE

Ore 17 | Pieve di San Giovanni Battista piazza Cavour

Inaugurazione dell’esposizione con presentazione delle opere

Orari

Venerdì ore 16-19

Sabato, domenica e festivi ore 10-12,30 / 16-19

MOSTRA PRESEPI

“CHARLES, L’UOMO CHE SCRISSE IL NATALE

MOSTRA PRESEPI CON RICHIAMI ALL’OPERA LETTERARIA “CANTO DI NATALE” DI CHARLES DICKENS”

Orari

Giovedì – venerdì – sabato 16,30-19

Domenica e festivi 10-12,30 / 16,30-19

“IL NATALE È ALLE PORTE”

IV edizione del concorso per l’addobbo più bello sulle porte di San Giovanni Valdarno.

Da Domenica 11 Dicembre.

Vota la tua ghirlanda preferita sulla pagina Facebook @NatalealleporteSGV

GIOSTRA DEI BAMBINI

“In Piazza Cavour

Durante le festività natalizie

Sarà in funzione la

GIOSTRA DEI BAMBINI”