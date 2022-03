Transizione Ecologica: bonus Idrico di 1.000 euro per beneficiario

Bonus Idrico da 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere richiesto per una sola volta per un solo immobile.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso noto che dallo scorso mese di febbraio è 022 sarà possibile richiedere, sull’apposita piattaforma on line, il bonus idrico. Il MITE ricorda, infatti, che il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico.

Le istanze di rimborso correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno, inoltre, ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso dell’anno 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni. Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili collegandosi al link https://www.bonusidricomite.it.

“In un momento di particolare difficoltà a causa degli aumenti delle bollette è necessario che gli enti locali si facciano promotori ed informatori delle varie opportunità che, anche su iniziativa di altri enti o soggetti, si rendono disponibili in modo da mitigare aumenti e maggiori spesi. La nostra amministrazione rimane vigile e di supporto ai cittadini auspicando che tale iniziativa intrapresa dal Mise per il settore idrico possa essere replicata anche nel settore energetico” dichiara l’assessore ai Tributi, Devis Milighetti.

La documentazione è scaricabile al sito: https://www.bonusidricomite.it.