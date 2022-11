Tutto pronto per il Premio San Michele d’Oro a Cesara Buonamici

Meno uno alla cerimonia di consegna del “Premio San Michele d’Oro” che quest’anno viene conferito a Cesara Buonamici, volto storico della televisione italiana da 30 anni alla guida del TG5.

L’appuntamento è per domani, sabato 19 dicembre, alle ore 17.00 presso la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero. Cesara Buonamici è la prima donna a ricevere il San Michele d’Oro, il massimo riconoscimento che ogni anno il Comune assegna ai volti dell’Italia che si sono contraddistinti per i loro meriti in vari ambiti, tra cui, quello professionale.

Il premio denominato “San Michele d’Oro”, infatti, viene assegnato a personalità che si sono distinte per il proprio impegno nei vari campi come quello professionale, dell’arte e della cultura, dello sport e dei diritti umani. Per il 2022 il Comitato organizzatore ha individuato in Cesara Buonamici, vice direttore del TG5, il personaggio che attraverso il suo lavoro ha narrato, da oltre 30 anni, la storia contemporanea in maniera precisa e garbata attraverso la conduzione sia delle edizioni del telegiornale che di trasmissioni giornalistiche di approfondimento.