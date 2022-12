Tutto pronto per la terza edizione del Gran Galà Correr Giostra Giovedì 8 dicembre alle ore 21:00 al Circolo Artistico

L’associazione culturale Correr Giostra organizza la terza edizione del Gran Galà, una serata molto attesa da tutti i protagonisti della Giostra del Saracino, che dopo la scorsa edizione a porte chiuse potranno tornare a seguire dal vivo. L’evento si svolgerà giovedì 8 dicembre alle 21:00 nel salone del Circolo Artistico, Corso Italia 108. L’emittente televisiva Teletruria registrerà l’intera serata che andrà in onda il prossimo venerdì 16 dicembre.

Miglior giostratore, miglior giostratore di riserva, miglior binomio e miglior cavallo sono i consueti quattro premi che verranno consegnati durante la serata. I riconoscimenti prenderanno in considerazione le due edizioni di quest’anno, quella del 18 giugno dedicata all’Istituto Thevenin nel 150° anniversario della fondazione e quella del 4 settembre dedicata al Comune di Arezzo nel 250° anniversario dell’emanazione del motu proprio del 7 dicembre 1771.

La giuria “tecnica”, quest’anno composta da Giorgio Marmorini, Andrea Lanzi, Dario Tamarindi, Daniele Gori e Federico D’Ascoli, si riunirà e decreterà i vincitori per le quattro categorie in lizza. Chi vincerà riceverà un premio e una motivazione redatta dai giurati, che prenderanno in esame numerosi aspetti legati ad entrambe le edizioni della Giostra.

Durante il Gran Galà verrà consegnato un quinto riconoscimento da una seconda giuria composta da Luca Caneschi e Rossella Capocasale. Il premio “Passione Giostra”, che potrà essere assegnato ad una singola persona che ha aiutato a far crescere e/o conoscere la manifestazione oppure ad un evento o gesto particolare che si è particolarmente distinto.

“Dopo lo stop forzato nel 2020 e l’edizione a porte chiuse dell’anno scorso – afferma Paolo Nocentini, presidente dell’associazione – siamo contenti di poter riavere al Circolo Artistico tutti i quartieristi e i protagonisti della Giostra, con l’augurio di poter replicare il successo della prima edizione del Gran Galà. Ringrazio come ogni anno i membri delle giurie per aver accettato il nostro invito e per la loro disponibilità. L’edizione di quest’anno sarà impreziosita dalla presenza dei bambini protagonisti del programma “Il Saracittino” andato in onda su Teletruria. Saranno con noi Anita, Aurora, Elena, Ettore, Francesco, Lisa, Mattia, Niccolò, Pietro, Teresa, Tommaso e Vittoria”.

L’associazione culturale Correr Giostra è nata dalla passione di un gruppo di persone provenienti dai quartieri e dalle associazioni giostresche per poter focalizzarsi tutto l’anno su ciò che gravita intorno al Saracino a 360 gradi. Da qui l’idea di realizzare un sito, come contenitore di memoria storica, statistiche, curiosità e aneddoti legati al mondo della Giostra.