Ultima di stagione regolare, al Palasport Estra arriva Montecatini 

Quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold Sabato alle ore 21 al Palasport Estra quando si sfideranno Amen Scuola Basket Arezzo e Gema Montecatini, arbitri i Sigg. Marinaro di Cascina (PI) e Vagniluca di Firenze. Dopo una settimana di stop per le festività pasquali inizia il rush finale della stagione dell’Amen con la sfida alla Gema che precede i PlayOff, una sfida che non ha nulla da dire a livello di classifica in quanto entrambe le squadre hanno la posizione acquisita ma molto dal punto di vista del prestigio e del morale.

Montecatini è una squadra con tradizione anche di Serie A ed il roster attuale è stato costruito per cercare di tornare in Serie B affidando la panchina ad un coach esperto come Del Re e con in campo tanti giocatori di qualità. Tra questi spicca anche il valdarnese Lorenzo Neri cresciuto nelle giovanili del Terranuova Basket e passato anche per la Serie A con Capo d’Orlando. L’Amen di coach Evangelisti che con una splendida cavalcata nel girone di ritorno si è conquistata la quinta posizione, è reduce da otto vittorie di fila ed è alla ricerca di un successo di prestigio per acquisire ancora maggiore autostima in vista della post season.

Per provare ad invertire il pronostico della partita servirà anche l’appoggio del Palasport Estra in questo antipasto dei PlayOff, la palla a due è prevista al Palasport Estra alle ore 21 in contemporanea con tutte le altre partite di questa ultima giornata che ha già molti verdetti emessi, come ad esempio le prime sette posizioni già assegnate e la retrocessione della Fides Montevarchi in C Silver, ma dove ci sarà ancora tanta battaglia per evitare i Playout ed accaparrarsi l’ultimo posto valido per i PlayOff.