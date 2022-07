Universo Danza apre nuova sede legale: il 29 luglio va in scena “Danza sotto le Stelle”

Universo Danza, associazione sportiva dilettantistica operante in Casentino dal 2003 (Bibbiena, Rassina, Strada in Casentino, Talla) è lieta ed emozionata di annunciare l’apertura della nuova sede legale e operativa a Bibbiena in piazza della Resistenza, 25.

La scuola diretta da Denise Norcini, nell’intento di ringraziare chi ha reso possibile questo salto di qualità, ovvero i propri soci, vero cuore dell’associazione, e l’amministrazione comunale di Bibbiena che non ha fatto mancare il proprio sostegno nei due anni di pandemia, ha deciso di celebrare questo passaggio importante con delle iniziative rivolte ai propri allievi e a tutta la cittadinanza.

In particolare il 23 luglio sarà possibile partecipare a degli stage di Modern e Waacking tenuti dagli insegnanti della scuola durante i quali sarà possibile divertirsi, avvicinarsi a nuove discipline e visitare la nuova sede e il 29 luglio potrete assistere a Danza sotto le Stelle, spettacolo semiprofessionale a ingresso gratuito realizzato dagli allievi dei corsi avanzati e dagli insegnanti stessi di Universo Danza con il patrocinio del Comune di Bibbiena e del comitato territoriale UISP di Arezzo. L’appuntamento con Danza sotto le Stelle è per il 29 luglio alle ore 21:30 presso il cortile del CIFA, a Bibbiena. Per entrambi gli eventi info al 3383583889.