US AREZZO F.A.: Daniele Sestini è un nuovo giocatore dell’Academy!

AREZZO – La società dell’Us Arezzo Football Academy è lieta di ufficializzare l’arrivo nella rosa della Prima Squadra, che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria per la stagione 2022-23, dell’esterno offensivo classe 2002 Daniele Sestini.

Sestini ha vestito in passato le maglie – per le prime squadre – di Nuova Foiano e Baldaccio Bruni, mentre in precedenza ha militato nel settore giovanile dell’Arezzo.

Queste le sue prime dichiarazioni al Villaggio Amaranto: “Mi aspetto di fare una bella stagione e di rilanciarmi provando a disputare un buon campionato. Ho visto il girone, tornato a sedici squadre; ci sono formazioni scese dalla Promozione molto toste, come il Cortona Camucia, per cui sarà stimolante giocare in questa Prima Categoria”.