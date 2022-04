US Arezzo Football Academy

Due discipline sportive unite per la crescita dei ragazzi: l’Arezzo Football Academy e l’Atletica Sestini da qualche anno collaborano per questo. Utilizzando il campo di Atletica, vicinissimo al “Villaggio Amaranto”, le nostre squadre settimanalmente usufruiscono di questa sinergia per sviluppare un nuovo modo di fare sport.

Ce ne parla l’Allenatore dei Giovanissimi 2008 dell’Academy, Rolando Falini: << La collaborazione con l’Atletica Sestini è nata per una mia personale iniziativa. Sapevo, per averlo studiato nei corsi di formazione da allenatore e per averlo poi letto da più parti, che molti atleti affermati in vari sport quando erano bambini avevano avuto l’opportunità di praticare altre discipline sportive nelle quali peraltro risultavano persino eccellere.

E anche molti importanti allenatori come Arrigo Sacchi o Julio Velasco hanno sempre sostenuto che l’avere praticato da bambini e ragazzi più discipline sportive rende più completi gli atleti. Dal 2018 visto che in quel momento i miei figli praticavano atletica leggera, e che io avevo dei contatti con l’Atletica Sestini proposi all’istruttore Leonardo Tarquini, peraltro mio amico di vecchissima data, di far fare alcuni test al gruppo squadra che allenavo in quel periodo.

Dall’anno successivo decidemmo poi con l’avallo delle due società di rendere strutturale questa collaborazione con il gruppo che avevo iniziato ad allenare e che tuttora è con me (2008). I benefici che i ragazzi possono trarre da questo connubio sono estremamente importanti: innanzitutto sì migliorano le loro capacità coordinative e condizionali e inoltre gli si dà l’opportunità di correggere la propria postura di corsa e perfezionare alcuni gesti atletici (salti, spostamenti laterali, etc.…) che riportati poi sul campo da calcio comportano degli ulteriori evidenti miglioramenti a livello calcistico.

Ho visto ragazzi aumentare enormemente la propria velocità semplicemente correggendo la postura del busto oppure il movimento delle braccia durante la corsa, cose queste che da solo non avrei notato e che invece l’istruttore Leonardo Tarquini è stato in grado di correggere; peraltro, quelle correzioni io le ripropongo negli allenamenti calcistici fintantoché la modifica di alcuni assetti di corsa di viene automatica per i ragazzi.

Inoltre, ho visto cambiare in meglio la loro coordinazione, cosa che poi ha reso per ragazzi anche più agevole l’esecuzione di gesti tecnici ed infine sono migliorati nei cambi di direzione e nei movimenti laterali. Ci tengo poi a dire che tutto questo progetto ha trovato anche grande collaborazione da parte delle famiglie che lo hanno apprezzato fin da subito>>.

Dello stesso avviso anche l’istruttore dell’Atletica Sestini, Leonardo Tarquini: << Calcio e atletica sono due attività il cui approccio per i ragazzi è di una semplicità estrema: un paio di scarpette ed un pallone e sei pronto per correre e giocare ovunque.

I ragazzi non hanno bisogno di linee che delimitino il campo o le corsie di una pista, basta un qualsiasi piccolo spazio, a volte anche angusto, e la fantasia fa tutto il resto: in un attimo diventano Cristiano Ronaldo o Usain Bolt, pronti a cimentarsi negli stadi più famosi del mondo… ed il divertimento è assicurato.

Questa semplicità avvicina molto le due discipline senza dimenticarsi comunque che la corsa e l’atletismo sono aspetti indispensabili per entrambi gli sport, e quindi un tratto di unione evidentissimo, che contraddistinguerà poi l’eventuale futura carriera sportiva degli atleti di entrambe le discipline.

Il lavoro è incentrato principalmente al miglioramento delle capacità coordinative e condizionali, adattandolo talvolta, tramite qualche piccolo accorgimento, alle necessità del calcio, cercando di riproporre situazioni simili a quelle che si possono presentare durante un allenamento od una partita.

Quest’ultimo aspetto serve anche per far capire ai ragazzi il rapporto tra atletica e calcio e di conseguenza l’importanza che ha per loro la preparazione atletica per migliorare il proprio gioco: avere per esempio una buona coordinazione, un buon controllo ed uso dei piedi, controllo della forza ecc. consentirà loro di crescere calcisticamente.

Ci sono altri progetti che stiamo valutando, come Atletica Sestini, cercando di conciliarli con la crescita che abbiamo avuto come società di atletica in questa ultima stagione, favorita in generale dai successi dell’Italia nelle ultime olimpiadi e dal fatto di operare all’aperto. Come ha detto Rolando, è importante che i ragazzi provino a praticare più sport inizialmente, questo consentirà loro di acquisire più abilità e formarsi atleticamente in maniera più completa; pertanto, credo che ci saranno nuovi momenti di amalgama con altre discipline.

Nei nostri gruppi abbiamo diversi ragazzi che praticano più di uno sport e l’atletica è per loro un supporto importante. Mi auguro che continueremo la collaborazione con l’Academy, una società ben strutturata ed organizzata, con dei gruppi omogenei che hanno accolto con interesse questa attività. Confrontarsi con i loro allenatori appassionati e preparati è stata per noi un’esperienza importante. Devo dire che sono rimasto positivamente impressionato dall’affiatamento, dal senso di appartenenza e dal rapporto che esiste tra ogni gruppo ed il rispettivo mister! Complimenti alla società ed agli allenatori: questo credo che sia veramente il primo risultato importante da raggiungere! Un grande Goal>>.